Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD'ye gidiyor! Çantasında 4 önemli dosya var - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD'ye gidiyor! Çantasında 4 önemli dosya var

Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD\'ye gidiyor! Çantasında 4 önemli dosya var

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO zirvesine katılmak için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor. İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulması için atılacak adımları gündeme getirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasındaki diğer 3 dosyanın ise Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'in güvenliği olduğu öğrenildi.

09.07.2024 09:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 75'inci yıl anma programı çerçevesinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün ABD'ye uçuyor.

BIDEN İLE YEMEKTE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ise 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Liderler, Perşembe günü NATO- Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

ÇANTASINDA 4 ÖNEMLİ DOSYA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulması için atılacak adımları gündeme getireceği zirveye giderken yanına aldığı çantasındaki diğer 3 dosyanın ise Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'in güvenliği olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı, Washington'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.

ÜYE ÜLKELER SAVUNMA TEDBİRLERİNİ GÖRÜŞECEK

NATO'nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından zirve ile ilgili paylaşım yaptı. Açıklamada "NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne tekabül eden zirvede; İttifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna'daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Terörle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacaktır" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca "NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara iştirak edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Washington, Karadeniz, Orta Doğu, Ukrayna, İsrail, Rusya, Gazze, Nato, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD'ye gidiyor! Çantasında 4 önemli dosya var - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sinan Döner: Allah'ım! Sen vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketlerden, fitnelerden muhafaza eyle.. 7 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Ya hala kendilerini bir şey sanıyorlar, Ukrayna lideri abd Çin ve AB dışında arabulucu istemiyoruz dedi , bunlar hala rol pesinde 2 2 Yanıtla
  • alos : SANIRIM EMEKLİ SORUNUNU NATOYA SUNACAKTIR. 0 1 Yanıtla
  • Murat: Sağlam İrade, Sağlam Duruş 1 0 Yanıtla

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