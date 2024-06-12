Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası Cübbeli'den çok konuşulacak "Bakanlık" iddiası - Son Dakika
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Politika

Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası Cübbeli'den çok konuşulacak "Bakanlık" iddiası

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Kamuyounda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi sonrası çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. CHP lideri Özel'in siyaset tarzını olumlu bulan Cübbeli, "CHP'ye bakanlık da verilebilir, konuşuluyor" dedi.

12.06.2024 09:54
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Yerel seçimlerin ardından "Siyasette yumuşama" rüzgarları eserken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel 2'nci kez buluştu. Bu görüşmenin yankıları devam ederken kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"CHP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Siyasette kavgaların azalmasını olumlu bulduğunu belirten Cübbeli, "Özel'in yaptığı siyaset olumlu. CHP'ye bakanlık da verilebilir, konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NUN ÖNÜ KAPANIR"

Açıklamasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındada değerlendirmelerde bulunan Cübbeli, "Bir mesele daha var. İmamoğlu'nun önünü kapatır. Devlet birimleri İmamoğlu'nun gelmemesini önemsiyor. Özgür Özel'in güçlenmesi, bu seçimlerde belediyelerin CHP lehine sonuçlanması Özel'in de yeri sağlamlaştı, Erdoğan ile görüşmesi vs. derken İmamoğlu'nun da etkisi söner. Hani kulelerde paralar sayılmıştı. Dosyanın akıbeti ne olacak? Soruşturma başlatılmıştı. Devletin İmamoğlu özelinde tedirgin olduğu konular var" şeklinde konuştu.


Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası Cübbeli\'den çok konuşulacak "Bakanlık" iddiası

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Son Dakika Politika Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası Cübbeli'den çok konuşulacak 'Bakanlık' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Oooo: Baktı dinleyen yok Unutulmamak için yapılan garip çıkışlar. Yakında pazar magazinlerinde de görürüz 19 12 Yanıtla
  • Ender Yavaş: Hocam bi sus ya 16 13 Yanıtla
    Whatisup Up: Ne hocası?! buna hala hoca mı diyorsunuz?!!!! 8 8 Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: He ya her şeye maydonoz 0 3
  • Emk: Evet ulemamızı dinleyin tespitleri olağanüstü 5 12 Yanıtla
  • Emir Arslan: sen herşeye dalma 4 6 Yanıtla
  • Cem Kaya: yusuf yusuf 4 4 Yanıtla
  • Emir Arslan: din adamıyım diyorsun ama sürekli siyaset yapıyorsun 1 2 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Sen galiba müslüman değilsin 0 1
  • Hamza islam: hocam söylüyorsa bir bildigi vardır dinleyin 0 0 Yanıtla

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