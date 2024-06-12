Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası Cübbeli\'den çok konuşulacak "Bakanlık" iddiası

Politika

Yerel seçimlerin ardından "Siyasette yumuşama" rüzgarları eserken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel 2'nci kez buluştu. Bu görüşmenin yankıları devam ederken kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"CHP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Siyasette kavgaların azalmasını olumlu bulduğunu belirten Cübbeli, "Özel'in yaptığı siyaset olumlu. CHP'ye bakanlık da verilebilir, konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NUN ÖNÜ KAPANIR"

Açıklamasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındada değerlendirmelerde bulunan Cübbeli, "Bir mesele daha var. İmamoğlu'nun önünü kapatır. Devlet birimleri İmamoğlu'nun gelmemesini önemsiyor. Özgür Özel'in güçlenmesi, bu seçimlerde belediyelerin CHP lehine sonuçlanması Özel'in de yeri sağlamlaştı, Erdoğan ile görüşmesi vs. derken İmamoğlu'nun da etkisi söner. Hani kulelerde paralar sayılmıştı. Dosyanın akıbeti ne olacak? Soruşturma başlatılmıştı. Devletin İmamoğlu özelinde tedirgin olduğu konular var" şeklinde konuştu.



