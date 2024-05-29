Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

Politika

Başıboş köpek sorunu Türkiye'de gitgide tırmanırken konuyla ilgili olarak hazırlanan düzenleme TBMM'ye gelmek üzere. Köpeklerin uyutulmasına yönelik maddelerin yer aldığı iddia edilen düzenlemeyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilene kadar bu bakım evlerinde tutulacak. Özellikle hayvan severlerin bu süreçte daha fazla sorumluluk alacağına inanıyorum. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağına inanıyorum" dedi.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sokak hayvanları düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Erdoğan "Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını kuduz riski konusunda uyarmaya başladı. Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Siyaset ilkemiz bellidir.

"KÖPEK BAKIM EVİ OLMAYAN YERLERDE BAKIM EVLERİ KURULACAK"

Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Sahipsiz köpek sayısını yakala, kısırlaştır metoduyla çözmek istedik. Ama bu olmadı. Şu anda bu sorunu köklü şekilde çözüme kavuşturmamız şart. Bu çağrıya kayıtsız kalmamız düşünülemez. Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilene kadar bu bakım evlerinde tutulacak. Sahiplendirilmeleri için kampanyalar düzenlenecek.

"HAYVANLAR ÇİP TAKILACAK VE SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK"

Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, çip takılacak ve sahiplerine teslim edilecek. Biz istiyoruz ki barınaklara aldığımız tüm hayvanlar sahiplendirilsin. Özellikle hayvan severlerin bu süreçte daha fazla sorumluluk alacağına inanıyorum. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

4 BAKANLIK TASLAK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, AK Parti Grup Toplantısı'nda sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaya ilişkin soruları yanıtladı. Tunç, milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacak çalışma için Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak taslak düzenlemelerinin yapıldığını dile getirdi.

SOKAK KÖPEKLERİNİN UYUTULMASI TARTIŞMASI

Gazetecilerin, sokak köpeklerinin uyutulması konusu hakkında sorulan soruya ise Bakan Tunç, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular." yanıtını verdi.

"YASAL DÜZENLEME İHTİYACI OLDUĞU ÇOK AÇIK"

Hayvanları koruma noktasındaki kararlılıklarını sürdürdüklerini altını çizen Tunç, "Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Hassasiyetimiz devam ediyor. Çocuklara, yaşlılara, saldırıları da önlemek lazım. Bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık." dedi. Denginin iyi koruması gerektiğini de vurgulayan Tunç, "Hem hayvanlarımızı koruyalım hem insan sağlığını tehdit edecek durumları kaldırmak lazım." diye konuştu.

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ DİNLENİYOR

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenleme üzerinde çalışan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise "10 gün daha çalışırız. Toplumun tüm kesimlerini dinliyorum, henüz kesinleşmiş bir düzenleme yok. Bir teklif var çalışıyoruz." dedi.