Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ya borcu olan 6 belediye üzerinden muhalefete yüklendi. Grup toplantısında konuyla ilgili konuşan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

25.12.2024 12:35  Güncelleme: 12:44
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), CHP'li 6 belediyeye prim borçları nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına haciz için harekete geçilmiş, borç tutarının 11,7 milyar lira olduğu bildirilmişti.

"TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuyla ilgili muhalefete yüklendi. "Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye şimdi yolunu gözledikleri Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Muhalefete yüklenmesinin ardından 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, "Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun" diye konuştu.

Erdoğan, SGK\'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ferudun Ozmen:
    Aynen sende er ya da geç tıpış tıpış gideceksin ama öyle ama böyle. İnşallahhhh 66 7 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Senin sonunda tıpış tıpış gidecen ama hesap vermeden kaçamayacaksın. Pilin bitti az kaldı.(EMEKLİ) 47 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    yediğiniz yetimin hakkını nasıl ödeyeceksiniz hadi bakalım 44 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE GUZEL DE YAKISIYOR KOSKOCA DUNYA LİDERİNE TIPIŞ TIPIŞ. 24 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Paraları Alıp Suriyelilere harcama Yapacak maalesef 20 3 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Allah, kurban olduğum Allah seni başımızdan eksik ETSİN!!! 10 8 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Markete, pazara, kısaca herşeye zam gelmesin. 11 2 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    istanbulu ankarayi kaybeti ya adam fena kızgın gidiceksiniz ama önce adliyeye adliyeye rahat olun 10 1 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    reis asgari ücretin zammı olmadı size çok destek veriyoruz ama bu şekilde olmadı ibre cumhur ittifakına dönmüşken bu şekilde yine ibre aşağıya doğru yürüyor bilgin olsun reis olmaz bu şekilde bize akıl vermek düşmez ama vatandaş olarak size oy verenler olarak sesleniyorum yani 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    belediyelerde bu sefer emlak vergilerine yüklenecek yine olan halka olacak yandık yine yanan biz olacağız belediyelerde neden para yok devletin belediyeler için ayırdığı bütçeler nereye gidiyor 3 1 Yanıtla
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