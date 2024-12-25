Erdoğan, SGK\'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz

Politika

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), CHP'li 6 belediyeye prim borçları nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına haciz için harekete geçilmiş, borç tutarının 11,7 milyar lira olduğu bildirilmişti.

"TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuyla ilgili muhalefete yüklendi. "Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye şimdi yolunu gözledikleri Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Muhalefete yüklenmesinin ardından 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, "Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun" diye konuştu.