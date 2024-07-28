Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda - Son Dakika
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Politika

Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelere rest çekerek "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirtmişti. Belediyelerin borçlarını ödeyememesi durumunda haciz yoluna gidileceği öğrenilirken isteyen belediyelerin borcunu arazi ile kapatabileceği ifade edildi.

28.07.2024 08:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek borç bildirimleri gönderildiğini açıklamıştı. Prim borçlarının tahsilatına ilişkin 2 aşamalı formül ortaya çıktı. Yeniden yapılandırma, taksitlendirme gibi seçeneklere rağmen, ödeme yapılmıyorsa, icra takipleri başlatılacak ve borçlar haciz yoluyla tahsil edilecek. İsteyen belediye borcunu arazi ile kapatabilecek.

"YENİ BORÇ BİRİKİMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Ekim ayında Meclis açıldığında ise yerel yönetimler için yeni düzenlemeler de yolda. AK Parti kaynakları "Meclis açıldığında gündeme gelecek yeni düzenleme ile yerel yönetimlerin tahakkuk eden vergileri ile sosyal güvenlik primlerinin, idarelere ödenecek vergi gelirleri payından kaynakta kesilmesini istiyoruz. Böylece belediyelerin yeni borç birikimlerinin de önüne geçilmesini hedefliyoruz" dedi.

Yeni dönemde yapılacak düzenlemede, İl özel idareleri, belediyeler, bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ile sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi düşünülüyor.

Vedat Işıkhan, Maliye, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Aykut Gülşen: belediye seçimleri ni hazmademedin ama asıl genel seçimlerd korkulu rüyan artık. 88 28 Yanıtla
    Sinan Zeybekler: kedi uzanamıyacağı ete mundarmış derler 11 34 Hursit Yavas: Arazalieri satmaya devamke bizi kimse durduramaz gider ayak diyor birileri anlaşılan 23 7
  • Serkan Genç: 20 senedir neden alınmadı ozaman borçlar 87 10 Yanıtla
    Celil Başer: Peki 20 senedir almadılar da siz neden 20 yıldır ödemediniz 11 25
  • Ahmet Duran CELIK: Reis hakli. Seve seve odeyecekler 20 57 Yanıtla
  • ferhat eser: özgür özel Türkiyeyi seçime götürür 2025 Nisan ayında genel seçim olur bence 41 14 Yanıtla
  • Nihat Coşkun: geç alınmış bir karar ama doğru bir karar 13 28 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Milli güvenlik sorunudur bu sistem 31 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: arazi ile borcmu kapanir o zaman belediye satsin arazisini götürsün kapatsin borcunu normali bu 30 4 Yanıtla
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