Erdoğan: Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir (2) - Son Dakika

'MESLEK LİSELERİNDE GELİRLERİMİZ ARTTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ekonomisinin güçlenmesi için eğitime önem verdiklerini belirterek, "Açacağımız Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleriyle gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikaların neticelerini birçok alanda görüyoruz. Döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'ik hazine kesintisini yüzde 1'e düşürdük. Meslek liselerimizin üretim kapasitelerini artırarak daha fazla öğrencimizin eğitim almasının önünü açıyoruz. Salgın sürecine rağmen meslek liselerinde gelirlerimiz arttı. Meslek liseleri açısından tarihi bir rekor kırdık geçtiğimiz yıl. Yapılan üretimden döner sermaye ile öğrenciler ve öğretmeler gelirlerini aldı. Salgın sürecine rağmen üretim 1 milyar 162 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu yıl için 1,5 milyar liralık gelir hedefi hedefliyoruz. En az asgari ücret kadar gelir edebilmelerini amaçlıyoruz" dedi.