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Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2) - Son Dakika

Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)

08.01.2022 17:39
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)

KARAMAN HIZLI TREN HATTI'NIN AÇILIŞINI YAPTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'dan hızlı trenle Karaman'a gitti.

KONYA-KARAMAN HIZLI TREN HATTI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'dan hızlı trenle Karaman'a gitti. Garda kent protokolü tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, Konya- Karaman Hızlı Tren Hattı'nın da bulunduğu 70 projenin toplu açılışının gerçekleştirildiği törene geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da eşlik etti. Törende konuşan Binali Yıldırım, yapılan yatırımları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 4 yılı aşkın aranın ardından tekrar Karaman'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Konya'dan hızlı trene bindik, Karaman'a ulaştık. Şimdi burada Konya-Karaman Hızlı Tren Hatt'ını ve şehrimize kazandırdığımız diğer eserlerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. 'ÜLKEMİZİ DEMİR AĞLARLA ÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı trenle Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresinin 40 dakikaya indiğini belirterek, şunları söyledi:  "Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a yaklaşık 2 saat 40 dakika, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 45 dakikada gelinebilecek ve artık hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısmı tamamlandığında, Konya- Karaman- Adana arasında trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek. Açılışını yaptığımız hızlı tren hattı, enerjiden zamana, emisyondan bakım onarım faaliyetlerine kadar pek çok alanda ülkemize sadece bu yıl 63 milyon tasarruf sağlayacaktır. Yatırım bedeli 1 milyar 390 milyon lira. 102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'mızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde inşa edilen demir yolları, daha sonraki yıllarda maalesef ihmal edilmişti. Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 kilometrede devraldığımız mevcut hatların tamamını neredeyse sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 222 kilometreye çıkardık. Şimdi gelirken Allah'a hamdettim. ya Rab, bu ne güzellik, bu ne konfor? Bir zamanlar batıda yüksek hızlı trenlere binerdik. Derdik ki 'Ya Rab bize de bunları aynen yapmayı nasip eyle'. Rabb'im nasip eyledi. Bütün mesele ne? Gönül meselesi. Azim. Biz azmettik, Rabb'im de bize bunları yapmayı nasip etti. Tamamladığımız 2 bin 368 kilometre yeni demir yolu hattına sürekli ilaveler yapıyoruz. Karaman'dan Niğde Ulukışla- Mersin, Adana ve Osmaniye üzerinden Gaziantep'e kadar uzanacak demir yolu hattımız etap etap inşa ediliyor. Ankara- Sivas hızlı tren hattının deneme sürüşleri başladı. İnşallah, en kısa sürede onu da açıyoruz. Bu hattı önce Erzincan'a sonra Erzurum'a daha sonra Kars'a kadar uzatarak uluslararası bir güzergah haline dönüştüreceğiz. İnşası süren Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı, ihracatımız için çok önemli bir proje. Bursa'yı da Bilecik üzerinden yüksek hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Bunlarla birlikte kimi bağlantı, kimi ara hat olmak üzere pek çok hızlı ve yüksek hızlı demir yolu projelerimiz sürüyor. Ne diyorduk? 'Durmak yok, yola devam'. Görüldüğü gibi ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz."

Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
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Recep Tayyip Erdoğan, Hızlı Tren, Karaman, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2) - Son Dakika
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