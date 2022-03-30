Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı - Son Dakika
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Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı

30.03.2022 12:21
Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki resmi ziyareti çerçevesinde Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki resmi ziyareti çerçevesinde Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesinde Ürgenç kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı. Geleneksel kıyafetli Özbek gençlerin Türk bayraklarıyla Erdoğan'ı karşıladığı törende, halk dansı gösterisi de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Hive şehrini ve kentteki İçan Kalebölgesini ziyaret edecek. Erdoğan ziyaretlerinin ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. - TAŞKENT

Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı
Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı
Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı
Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı
Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi GÜNDEM / 30 Mart 2022 GÜNDEM / 30 Mart 2022

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan, Ürgenç Havaalanı'nda törenle karşılandı - Son Dakika


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