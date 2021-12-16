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Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı

16.12.2021 16:35
Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülkenin dostluğunu anlatan, Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Melahat İbrahimkızı tarafından kaleme alınan 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' kitabının tanıtımı törenle yapıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülkenin dostluğunu anlatan, Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Melahat İbrahimkızı tarafından kaleme alınan 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' kitabının tanıtımı törenle yapıldı.

Ankara'da Estergon Kalesi'nde gerçekleşen törene Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı da olan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Valisi Vasip Şahin, kitabı kaleme alan Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Melahat İbrahimkızı ile kitabı hazırlayan heyette yer alan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da katıldı.

Kitabın yazarı Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Melahat İbrahimkızı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki sarsılmaz dostluk hakkında çok daha fazla kitap ve eser yazılabileceğini söyledi. İbrahimkızı, "Bugünkü toplanmanın amacı sadece bir kitap tanıtımı değil, bizim yüzyıllar boyunca dedelerimizin arzuladığı kardeşliğin gerçekleştiği günün tecessümüdür. Bu dostluğun bir meyvesi olmalıydı. 4-5 yıldır kitap tamamlanamıyordu. Bunun bir zirvesi olmalıydı. Azerbaycan topraklarının 30 yıl sonra işgalden azat edildiği zafer, dostluğumuz ve kardeşliğimizle kazanıldı. Erdoğan'ın sarsılmaz dostluğu olmasaydı bu olmayacaktı. Bu kitabın başkahramanları Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarıdır. Bu dostluğu Şuşa ile zirveye çıkardılar. İki liderin maksadı Türkiye- Azerbaycan dostluğunu ve kardeşliğini ebedi kopmaz hale getirmek. Gelecekteki gönül coğrafyamızdaki Türk halklarının daha gönülden bağlanmasını hedefliyorlar. Bugün bunların şahidi olduk. Allah onları var eylesin. Allah her iki liderimizi Türk dünyası üzerinden eksik etmesin" dedi.YILDIRIM: BERABER YÜRÜDÜKTörene Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ünvanıyla katılan Binali Yıldırım ise  "'Beraber yürüdük biz bu yollarda' sloganı Türkiye'nin 20 yıllık geçmişine damgasını vuran, AK Parti'yi liderimizle, iktidara taşıyan en önemli sloganımızdır. Beraber yürüdük. Türkiye, Anadolu toprakları bize az geldi. Oradan Nahçıvan'a, oradan Azerbaycan'a, oradan da Karabağ'a kadar beraber yürüdük. Beraber yürümemizin sonucu da Karabağ artık Azerbaycan'dır" dedi.'BU ERMENİSTAN'A BAĞLI'Dış politikada, dostlukları arttırıp düşmanlıkları azaltacak yollar izlendiğini söyleyen Yıldırım, icap ederse caydırıcı tedbirlerin de alındığını belirtti. Ermenistan'ın 30 yıl boyunca işgal altına aldığı toprakları Azerbaycan'ın savaşarak Karabağ zaferiyle geri aldığına dikkat çeken Yıldırım, "Ümit ederim ki Karabağ'da yapılan savaş bölgedeki son savaş olur. Bir daha böyle acılarla bölge insanı karşı karşıya kalmaz. Bu kime bağlı? Bu inatlarından, hayallerinden, boş hayallerinden vazgeçmeyen ve bu hayaller uğrunda ellerindeki birçok şeyi de kaybeden, tabiri caizse dolmuşa gelen, gaza gelen Ermenistan'a kalmış" diye konuştu.'ERMENİSTAN'A BARIŞ ELİNİ UZATIYORUZ'Yıldırım, Karabağ meselesinin bir noktaya geldiğine vurgu yaparak, "Ermenistan'a da biz artık hem Azerbaycan hem Türkiye, barış elini uzatıyoruz. Diyoruz ki 'Gelin Kafkasya'daki gelişmelerden Kafkasya'daki refahtan, Kafkasya'daki zenginlikten siz de istifade edin.' Bu bir açık çağrıdır. Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımız Ermenistan'a bir özel temsilci, diplomat ataması da gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla Ermenistan'ın bu önemli fırsatı ıskalamaması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece Ermenistan değil, bölgedeki bütün ülkelerin daha çok refah için, daha çok kalkınma için ve bölgede yaşayan bütün tüm halkların mutluluğu için birlikte çalışma yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorum. Hem diasporanın hem arkalarından kulaklarına fısıldayan 'arkanızdayız biz' diyen devletlerin iş birliğinin bir faydası olmadığını Ermenistan yönetimi inşallah bu sefer anlamıştır, görmüştür. Gelecek, bölgede iş birliğine bağlıdır, komşularla iyi geçinmeye bağlıdır. ve bu Ermenistan halkının yıllarca mağduriyeti sona ersin istiyoruz ve aileye katılsın, birlikte bölge için çalışalım istiyoruz."MEMMEDOV: İKİ KARDEŞİN EMEKTAŞLARI KİTAPTAAzerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov ise "İki cumhurbaşkanının, iki kardeşin dostluk ve kardeşlik çerçevesinde emektaşlarının neticeleri bu kitaptadır. Azerbaycan-Türkiye dostluğu, kardeşliği bizim milletimizin ortak tarihinde var. 'Bir millet iki devlet' sözü bizim için bir yol haritası oldu. Bu da bizi zafere, bağımsızlığa ulaştırmış oldu. Bu kitap, genç neslin büyütülmesinde, tarihimizi öğrenmesinde önemli bir adımdır. Melahat Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından törene katılanlara plaket verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, mini konser verdi. Azerbaycan Türkçesiyle kaleme alınan, iki ülkenin kardeşliğine vurgu yapılan 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' kitabında Erdoğan ve Aliyev'in 18 yılda gerçekleşen ikili ve çok taraflı toplantılardaki konuşmaları, açıklamalar ve fotoğraflar yer alıyor.


Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı
Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı
Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı
Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı
Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı
Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Kitap, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika


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