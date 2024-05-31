Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in karşı karşıya getirildiği ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre şubat ayında yüzde 44,8 olarak ölçümlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzı Mayıs'ta yüzde 39,6'ya gerilerken, şubat ayında yüzde 30,4 olan ölçümlenen Özel'in ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzı mayıs ayında yüzde 54,9 oranına çıktı.

31.05.2024 19:50  Güncelleme: 20:07
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MetroPOLL Araştırma, "Siyasi Liderlerin Görev Onayı" başlıklı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan anket çalışmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dair Mayıs ayında ölçümlenen kanaatler Şubat ve Nisan aylarındaki kanaatlerle karşılaştırmalı olarak ortaya konuldu.

SENCAR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÖZGÜR ÖZEL YORUMU

Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, anketle ilgili yaptığı paylaşımda 'Erdoğan ve Özel'in 'Görev Onayı' değerlerinde son üç ayda meydana gelen değişim çok çarpıcı. Özellikle CHP'nin oy oranında artış olmamasına rağmen Özel'in görev onayı ve popülaritesinin artması dikkatle gözlenmesi ve araştırılması gereken bir konu olabilir' ifadelerini kullandı.

ANKETE 1700 KİŞİ KATILDI

1700 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara 'Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını, Özgür Özel'in ise ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu yöneltildi.

Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuçta! Son 2 ay içinde büyük değişim

ERDOĞAN'A GÖREV ONAYI 40'IN ALTINA DÜŞTÜ

Verilere göre Erdoğan'ın Şubat ayında yüzde 44,8 olarak ölçümlenen görev onayı Nisan'da yüzde 41,0'a Mayıs'ta ise yüzde 39,6'ya geriledi.

ÖZEL'E GÖREV ONAYI 54,9 ÇIKTI

Araştırmada Erdoğan'ın görev onayındaki düşüşe pararel olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görev onayında artış görüldü. Özel'e Şubat ayında yüzde 30,4 olan görev onayı Nisan'da yüzde 45,6, Mayıs'ta yüzde 54,9 oranına çıktı.

Erdoğan ve Özel\'in \'\'görev onayı\'\' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim - Son Dakika
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