Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

28.03.2025 12:22  Güncelleme: 13:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Rusya lideri Putin'e, "Ukrayna konusundaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya'nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye'nin yakından takip ettiğini, Türkiye'nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımların, barış sürecine katkı sağlayacağını, Türkiye'nin Karadeniz'in bir çatışma alanına dönmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Suriye konusunda Rusya ile iş birliğine önem verdiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışmasının mühim olduğunu, Suriye'nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesi ve Suriye'ye yönelik yaptırımların tümüyle kaldırılması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, Türkiye'nin sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini, Suriye'nin bundan böyle terör örgütleri için elverişli bir alan olmaktan tamamen çıkartılmasının Suriye'nin istikrarı için hayati önemde olduğunu belirtti.

Erdoğan ve Putin\'den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uuu bbb:
    iki diktatör konuşuyor,hadi Putin'i anladm da ,seni kim dinler Rte 3 11 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    admin bak yanlış yapıyorsun. verilen olylarda ayı artmıyor. kimin adamısın sen 0 0 Yanıtla
  • Sernazze:
    uuuu en azından CHP gibi yabancılara ülkesini şikayet etmiyor nerenizden tutsak elde kalıyorsunuz faydanız yok bari zararınız olmasın 0 0 Yanıtla
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