Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.

14.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyaret için gitti. Kahire'de uçaktan inen Erdoğan'ı havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını konuşmak için bir araya gelen liderlere eşleri eşlik etti.

EŞLER DE BİR ARADA

Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile eşi Entissar Amer ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı. 12 yıllık aranın ardından buzları eriten liderlerin eşleri de bir araya gelerek selamlaştı. Karşılamada Emine Erdoğan açık renkte takımı, eşarbı ve kıyafetiyle uyumlu gözlüğüyle dikkatleri üzerine çekerken Sisi'nin eşi de siyah şık bir takım tercih etti. Erdoğan ve Sisi görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meseleleri ele alacak.

Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti

TÜRKİYE VE MISIR ARASINDA NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a son ziyaretini 2012'de düzenlemiş, iki ülke ilişkileri, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında darbeyle devrilmesinin ardından bozulmuştu.

Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti
Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti
Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti
Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady\'ler de yıllar sonra buzları eritti

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Engin Engo: tükürdüğünüzü yalamak ne kötü bir şey =)=) büyüklerimiz boşuna dememişler büyük lokma ye büyük konuşma diye =)=) 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti - Son Dakika
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