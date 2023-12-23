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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı

Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için üç kriter sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' İstanbul'un eser ve hizmet özleminin bitmesi çok önemli. İnşallah İstanbul'un fetret devri son bulacak. İstanbul'a kendini vakf edecek, İstanbul'dan başka yeri gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız.'' diye konuştu.

23.12.2023 - 18:15,  Güncelleme: 18:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için üç kriter sıralayarak, "İstanbul'un eser ve hizmet özleminin bitmesi çok önemli. İnşallah İstanbul'un fetret devri son bulacak. İstanbul'a kendini vakf edecek, İstanbul'dan başka yeri gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL ADAYI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını yakın zamanda açıklayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday isim için üç kriter sıraladı.

Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı

"BAŞKALARI GİBİ VERDİĞİ SÖZLERİN ÜZERİNE BETON DÖKENLERDEN OLMAYACAĞIZ"

İstanbul'un fetret devrinin son bulacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "85 milyonun tamamının sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında şov peşinde koşmadık. 3.5 ay gece gündüz mütevazı olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle yol yürümeye var mıyız? Yeniden İstanbul diyor muyuz? Başkaları gibi meydanda boş keseden atıp, verdiği sözlerin üzerine beton dökenlerden olmayacağız.

"BU GÜZEL ŞEHRİN SON 5 YILDA NASIL HEBA EDİLDİĞİNİN ŞAHİDİYİZ"

Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi başka yerlerde olanların şehirleri nasıl geriye götürdüklerini 2019'da el değiştiren belediyelerde gördük. Özellikle Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle, engelleniyoruz yalanlarıyla nasıl heba edildiğinin hepimiz şahidiyiz.

Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı

"ADAYIMIZI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Bunun için 31 Mart seçimleri çok önemli. İstanbul'un eser ve hizmet özleminin bitmesi çok önemli. İnşallah İstanbul'un fetret devri son bulacak. İstanbul'a kendini vakf edecek, İstanbul'dan başka yeri gözü görmeyecek, tüm kalbiyle bu şehri sevecek adayımızı yakında açıklayacağız."

ALİ YERLİKAYA İSMİ AĞIR BASIYOR

Aday belirleme sürecinde artık sona gelinmek üzere... Yapılan temayül yoklamaları ve anketlerle adaylık için adı geçen isimlerin sayısını 3'e düşürmüş durumda... Bu isimler Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya... AK Parti kulislerinde bu isimlerden Yerlikaya'nın aday olma ihtimalinin ağır bastığı yorumları yapılıyor. Hatta sosyal medyada AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen bazı hesaplar "İBB için Yerlikaya ismi hayırlı olsun" paylaşımları bile yapılmaya başlandı.

Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
Ali Yerlikaya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı - Son Dakika
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