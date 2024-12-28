Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor - Son Dakika
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Politika

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Enflasyon artışında konut ve kira fiyatlarının büyük etkisi olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

28.12.2024 14:49  Güncelleme: 15:45
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. "Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz" diyen Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız dedik. Bu duruşumuzdan taviz vermedik. Ekonomi programımızın temel gayesi refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir.

"FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNÜ BOYKOT EDİN"

Enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünü boykot edin. Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz.

"SOSYAL KONUT PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Enflasyonun artışında konut ve kira fiyatları çok önemli bir rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisi gördük. Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.

"FAİZİ KESİNLİKLE İNDİRECEĞİZ"

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz.

"2025'TE ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK"

Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız."

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Konut, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Bursa, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Politika Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yelloz Kız:
    her sene aynı yalanlar kimseye konut felan verdikleri yok 46 6 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Satılmasın. uyguna kiraya verilsin. 26 1 Yanıtla
  • Nihat Salman:
    dar gelirli 22bin alıcak hem geçinecek hem taksitle ev alıcak kaç para olacak taksitler mesela 50 yıl geri ödemeli olması lazım adam resmen ta k geçiyor bizimle yav 26 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Melela bizde seni boykot etsek acaba fiyatın düşermi ? 20 4 Yanıtla
  • Gk Gs:
    siz önce depremde evleri yikilanlara ev verin kaç yıl oldu hala konteynerda kalıyor annem ile ananem 19 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Hep konutları dar gelirlilerin adını kullanarak ihale ederler ama hep zenginlere çıkar adamı olana çıkar. Bu güne kadar hepsi hakkıyla kura çekilseydi. Şuan hiç evsiz dar gelirli kalmazdı. Tıpkı adıyaman da olduğu gibi menzile ve vekillere çıkmıştı 17 3 Yanıtla
  • Hüseyin Çelik:
    asgari ücretli nasıl alacak acaba merak ediyorum 9 0 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Dar gelirliye konut satışı derken; asgari ücretle çalışanlara mı konut satılacak? 20 bin ev kirası ödeyen bir işçiye 22 Binlira asgari ücreti reva görüp sonra bu işçiye konut mu satacaksınız? 5 0 Yanıtla
  • Ali Parlak:
    Ağam bizimle eğlenirrrr?????? 4 0 Yanıtla
  • McA !:
    la keşke iktidar da babam yerine bugüne kadar sen olsaydın şu söylediklerini bizimkiler Bi yapmadı. Boşuna mı seçtik seni... Ya bu ülkeyi 22 senedir benim peder mi yönetiyor bugüne kadar niye yapmadınız cidden mide bulandırıyorsunuz 2 0 Yanıtla
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