Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var - Son Dakika
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Politika

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki "Erdoğan 3. kez aday olsun" çağrısı Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bahçeli'nin teklifini değerlendiren AK Parti kurmayları "Anayasa değişikliği zor ancak Meclis'in seçim kararı alması formülü işletilebilir" yorumunda bulunuyor.

12.11.2024 07:59  Güncelleme: 08:14
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Muhalefetin erken seçim çağrıları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü defa aday olmasının yolunun açılmasına yönelik tartışmalar AK Parti'de de gündem maddesi oldu.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

Edinilen bilgilere göre, Bahçeli'nin açıklaması için AK Parti'de Erdoğan'ın katılımı ile henüz kapsamlı bir değerlendirme yapılmadı. Ancak, parti yöneticileri ve milletvekilleri kendi aralarında Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili görüşlerini dile getiriyor.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE SAYIMIZ YETMİYOR"

Türkiye gazetesinden yer alan habere göre AK Parti'de Bahçeli'nin açıklamaları konusunda "Mevcut durumda zaten bunun iki yolu var. Biri anayasa değişikliği, diğeri de Meclis'in seçim kararı alması. Anayasa değişikliğine sayımız yetmiyor, Meclis'in seçim kararı almasında da muhalefetin desteği gerekiyor. Anayasa ihtimali, Meclis'in seçim kararı alması ihtimalinden daha zor. Ancak Meclis'in seçim kararı alarak seçime gidilmesi formülü üzerinde durabiliriz.

"SEÇİMİ 2027'DE TARTIŞMAYA BAŞLAYABİLİRİZ"

Çünkü o gün geldiğinde, muhalefet 'seçimden kaçıyor' görüntüsü vermek istemez. Şu anda 2028'den önce bir seçim kesinlikle gündemde değil. Meclis'ten seçim kararı alınacaksa, bunu 2027'de tartışmaya başlayabiliriz" değerlendirmesi yapılıyor.

ERDOĞAN'IN BUGÜNE KADARKİ EN NET AÇIKLAMASI

Öte yandan "Rabb'im ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye hizmete devam edeceğiz" diyerek Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan'ın da üçüncü defa aday olmak istediğine yönelik bugüne kadarki 'en net açıklama' olarak nitelendirildi.

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var

Devlet Bahçeli, Politika, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nuri Varol:
    bi get arkadaş gitte kurtulalım artık televizyonda bile görmeye tahammulumuz kalmadı ya kanal değiştiriyor yada kapatır olduk . 11 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Allhım mevzuyu biliyorsun Yarabbi sana sığınırız 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    2027 de hayırlı olsun kesin 5 1 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    Erkennn seçimmiiii hee heee heeee hadi. 4 0 Yanıtla
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