 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erdoğan: Yerel seçim çalışmaları MHP ile müşterek şekilde sürüyor, 15 Aralık sonrası adaylarımızı açıklarız - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan: Yerel seçim çalışmaları MHP ile müşterek şekilde sürüyor, 15 Aralık sonrası adaylarımızı açıklarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin yerel seçimle ilgili sorusuna yanıt verdi. Yerel seçim çalışmalarının MHP ile müşterek bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Erdoğan, ''Zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız'' diye konuştu.

08.12.2023 - 13:09,  Güncelleme: 13:12
Abone Ol

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti ile ittifak ortağı MHP arasındaki görüşmeler sürerken, Atina ziyareti dönüşünde konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız" dedi.

GAZETECİDEN ERDOĞAN'A YEREL SEÇİM SORUSU

Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?" sorusunu da yanıtladı.

"15 ARALIK SONRASI ADAYLARIMIZI TEK TEK AÇIKLARIZ"

Erdoğan, "2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız" diye konuştu.

Erdoğan: Yerel seçim çalışmaları MHP ile müşterek şekilde sürüyor, 15 Aralık sonrası adaylarımızı açıklarız
YORUMLAR

MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Yerel seçim çalışmaları MHP ile müşterek şekilde sürüyor, 15 Aralık sonrası adaylarımızı açıklarız - Son Dakika


13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim
13:09
Erdoğan: Yerel seçim çalışmaları MHP ile müşterek şekilde sürüyor, 15 Aralık sonrası adaylarımızı açıklarız Erdoğan: Yerel seçim çalışmaları MHP ile müşterek şekilde sürüyor, 15 Aralık sonrası adaylarımızı açıklarız
12:19
İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
11:50
Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı
11:41
Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
11:27
Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
11:27
Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu
11:14
'24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde' "24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"

Son Dakika
13:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim
13:09 Erdoğan: Yerel seçim çalışmaları MHP ile müşterek şekilde sürüyor, 15 Aralık sonrası adaylarımızı açıklarız
12:19 İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
11:50 Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı
11:41 Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
11:27 Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
11:27 Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu
11:11 AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi
11:14 "24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"
10:58 İçişleri Bakanlığı'nın AHBAP denetimi sona erdi! Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 13:29:36. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: Yerel seçim çalışmaları MHP ile müşterek şekilde sürüyor, 15 Aralık sonrası adaylarımızı açıklarız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement