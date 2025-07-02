Erdoğan, Yerlikaya\'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

AK Parti 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı partinin Ankara'da bulunan genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının uzaması nedeniyle salondan erken ayrıldığı iddiası ortaya atıldı.

"YERLİKAYA'NIN KONUŞMASI UZADIĞI İÇİN AYRILDI" İDDİASI YALANLANDI

Söz konusu iddia üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiası doğru değildir." denildi. Merkezin açıklamasında Erdoğan'ın toplantıdan ayrılma nedeni de belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşması uzayınca salondan erken ayrıldı" şeklinde yer alan iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

"YAPACAĞI PLANLI GÖRÜŞME NEDENİYLE AYRILDI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmış; İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bu programda "Trafik Güvenliği" konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanımız, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrılmıştır.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir. Kamuoyunun, manipülasyon içeren iddialara değil, resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur."