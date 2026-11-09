Erhürman, Holguin ve Hristodulidis'le görüşmede süreci değiştirecek öneri sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erhürman, Holguin ve Hristodulidis'le görüşmede süreci değiştirecek öneri sunacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün BM Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşme yapacak. Erhürman, görüşmede Rum tarafının görüşlerini de dikkate alan ve süreci değiştirecek yeni bir öneri paketi sunacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Süreçle ilgili dinamikleri tamamen değiştirecek ve yaklaşımları etkileyecek potansiyele ve öneme sahip yeni bir önerimiz de olacak" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, bugün yerel saatle 11.00'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşme gerçekleştirecek. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, üçlü görüşme öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkmasını hedeflediklerini belirterek, Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini de dikkate alan yeni bir öneri paketi hazırladıklarını duyurdu. Görüşmeye yalnızca Kıbrıs Türk tarafının taleplerini içeren önerilerle gitmeyeceklerini vurgulayan Tufan Erhürman, "Bunun için bugüne kadar konuşulan konularla ilgili, yalnızca bizim taleplerimizi içermeyen, Kıbrıs Rum tarafının o konulardaki görüşlerini de dikkate alan 'köprü kurucu' önerilerden oluşan bir paket hazırladık" dedi.

Hazırlanan öneri paketine ilişkin daha önce BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'e bilgi verdiklerini aktaran KKTC Cumhurbaşkanı, "Böyle bir paket hazırlığı içinde olduğumuzu, içerikten bağımsız olarak daha önce Holguin ile de paylaştık" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, görüşmeden olumlu sonuçlar çıkmasını sağlamak"

Tufan Erhürman, görüşmede sunacakları yeni önerinin mevcut sürecin dinamiklerini değiştirebilecek nitelikte olduğunu belirterek, "Bunun da ötesinde, süreçle ilgili dinamikleri tamamen değiştirecek ve yaklaşımları etkileyecek potansiyele ve öneme sahip yeni bir önerimiz de olacak" açıklamasında bulundu.

Üçlü görüşmeden somut ve olumlu sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı, "Dediğim gibi amacımız, bu görüşmeden olumlu sonuçlar çıkmasını sağlamak ve bundan sonraki adımların önünü açmak" dedi. Erhürman, toplantının ardından görüşmenin içeriği ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA
Maria AngelaPolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:50:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Erhürman, Holguin ve Hristodulidis'le görüşmede süreci değiştirecek öneri sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android