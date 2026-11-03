Erhürman, Rum liderin 19 önerisiyle BM'nin 7 önerisini unutturmaya çalıştığını savundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs meselesine ilişkin diplomatik temaslarda Türkiye ile tam bir istişare içerisinde hareket ettiklerini belirterek, "Müzakere olsun diye müzakere değil, bu defa çözüm olsun diye müzakere istiyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir canlı yayında Kıbrıs meselesi, BM öncülüğündeki görüşmeler, güven oluşturucu önlemler ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile yürütülen istişarelerde herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Erhürman, bugüne kadar hiçbir KKTC Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden müzakere yürütmediğini hatırlattı.

"Müzakere olsun diye müzakere değil, bu defa çözüm olsun diye müzakere istiyoruz"

Görüşmelerin yalnızca müzakere sürecini sürdürmek amacıyla yapılmaması gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Müzakere olsun diye müzakere değil, bu defa çözüm olsun diye müzakere istiyoruz" ifadelerini kullandı. Erhürman, "Fotoğraf çekmek için, muhatabımı suçlamak için, bir gol atayım da öne geçeyim diye iş yapmıyorum" diyerek, amacının karşılıklı suçlamalar yerine somut sonuçlar elde etmek olduğunu belirtti.

"19 maddeyle BM'nin 7 önerisi unutturulmaya çalışılıyor"

GKRY lideri Hristodulidis'in gündeme getirdiği 19 önerinin hiçbir zaman yazılı olarak sunulmadığını belirten Erhürman, söz konusu önerilerin New York'ta kendisine ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sözlü olarak aktarıldığını söyledi. Erhürman, "Antonio Guterres'in gidişine az bir zaman kalmışken ve 7 madde orada dururken on bir aydır gündeme getirmediğin 19 maddeyi masaya getiriyorsan, o zaman 7 maddeyi unutturmaya çalışıyorsun demektir" ifadelerini kullandı.

Öneriler arasında Maraş ve Mağusa Limanı gibi yaklaşık 20 yıldır tartışılan konuların bulunduğunu belirten Erhürman, bunların kısa sürede sonuçlandırılmasının gerçekçi olmadığını kaydetti.

"Mağusa Limanı yasaklanmış bir liman değildir"

Rum liderin, Maraş ve Mağusa Limanı'na ilişkin önerilerini değerlendiren Erhürman, "Mağusa Limanı yasaklanmış bir liman değildir, legal bir limandır. Başka ülkelerden gemi gelebiliyor. Bizim sorunumuz AB ile doğrudan ticaret yapamama sorunudur" dedi.

Kıbrıs Türk halkına Annan Planı döneminde taahhüt edilen Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün yürürlüğe girmediğini hatırlatan Erhürman, Rum tarafının doğrudan ticaret karşılığında limanın yönetiminin AB'ye devredilmesini istemesini eleştirdi.

Geçiş noktalarında mevcut öneriler öncelikli

Yeni geçiş noktalarına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten Erhürman, Akıncılar, Haspolat, Kiracıköy ve Eylence geçiş noktalarının masada bulunduğunu söyledi. Erhürman, önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar döneminden kalan haritalar üzerinden görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, önceliklerinin mevcut önerileri sonuçlandırmak olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda karşılaştığı engellerin kaldırılması için de girişimlerde bulunduklarını kaydeden Erhürman, iptal edilen festivaller ve Barcelona futbol kampı konusunda BM ve AB'ye mektup gönderdiğini, her iki kurumdan da söz konusu engellemelerin doğru bulunmadığı yönünde yanıt aldığını aktardı.