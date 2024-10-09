Erkan Baş\'tan Özgür Özel\'in "Senin partinin oyu yüzde 1.5" sözlerine ilk tepki

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te CHP grubunca ayakta karşılanmasını eleştiren TİP'e "Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız… Ya partinin oyu yüzde 1.5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclis'teki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim" sözleriyle tepki göstermişti.

ERKAN BAŞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

CHP lideri Özel'in oy oranları üzerinden yaptığı eleştiriye Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan yanıt gecikmedi. Baş "İktidarla normalleşirken muhalefetin kendisine benzemeyen unsurlarını kötü bir dile muhatap edenleri halkımıza şikayet ediyoruz" dedi.

ÖZEL'İN TİP'E YÖNELİK ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Erkan Baş, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında Genel Kurula hitap etmek üzere salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta karşılanmasıyla ilgili tartışmaları anımsatarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bu konudaki tavrı ve davranışı dolayısıyla TİP'e yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. "Biz zamanında helalleşmeye de yoktuk, bugün bir normalleşmeyle de yokuz. Biz muhalefete muhalefet etmeme anlayışının temsilcilerinden bir tanesiyiz" diyen Baş, parti olarak bu oturuma katılmama kararı aldıklarını belirtti.

"HERHANGİ BİR PARTİNİN OYUNU KÜÇÜMSEMEK SİYASETEN AYIPTIR"

Baş şöyle devam etti; "CHP yönetimi bu tavrının gerekçelerini paylaşmak yerine, kendisini eleştiren yurttaşlara yanıt yetiştirme telaşına girmiş gibi gözüküyor. Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında TİP'i hedef alarak söylediği sözleri gerçekten şaşkınlıkla izledim. Herhangi bir partinin aldığı oyu küçümsemek siyaseten çok ayıptır. Özgür Özel gibi deneyimli bir siyasetçinin 'Onlara sözü ben verdim.' diye tekrar tekrar ifade etmesi anlaşılabilir bir durum değil; zaten bu gerçek de değil. Bu iktidara karşı toplumsal direnci zayıflatan bir yaklaşım içerisinde.

"BU TAVRI HİÇ DOĞRU BULMUYORUM"

Keşke Özgür Özel TİP'i, AK Parti'ye karşı eksik muhalefet yaptığı için eleştirseydi. Bir muhalefet partisinin, başka bir muhalefet partisini 'Sen fazla kararlısın, sen eğilmiyorsun.' diye eleştirmesi, tek kelimeyle şaşkınlık verici bir durum. Bu tavrı hiç doğru bulmuyorum. Enerjimizi iktidara karşı mücadeleye karşı harcayalım. İktidarla normalleşirken muhalefetin kendisine benzemeyen unsurlarını kötü bir dile muhatap edenleri halkımıza şikayet ediyoruz."