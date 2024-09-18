Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar - Son Dakika
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Politika

Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar

Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar

Saros Araştırma'nın "erken seçim" konulu Türkiye Gündemi ve Siyaset Anketi'nde çarpıcı sonuçlar yer aldı. Katılımcıların yüzde 47,4'ü erken seçimin gerekli olduğunu söylerken, yüzde 43,8'i karşı çıktı.

18.09.2024 23:22
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Saros Araştırma, Eylül 2024'te gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi ve Siyaset anketinin sonuçlarını duyurdu. Ankette vatandaşlara hem erken seçim isteyip istemediği hem de bu pazar genel seçim yapılması durumunda kime oy verecekleri soruldu.

SON ANKETTE CHP BİRİNCİ, AK PARTİ İKİNCİ

Ankete göre CHP birinci sırada yer aldı. CHP'nin oyu yüzde 34,1 olurken, ikinci sıradaki AK Parti'nin oyu yüzde 30,3 olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 7,4

Öte yandan vatandaşların erken seçim sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 47,4'ü erken seçim isterken, yüzde 43,8'i buna karşı çıktı. Kararsızların oranı ise yüzde 8,8 oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika, Siyaset, Türkiye, Güncel, Seçim, Son Dakika

Son Dakika Politika Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Gakko 23:
    Ne yaparsanız yapın hangi algı ile gelirseniz farketmez reis havada karada denizde bu işi götürür 69 97 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hala şu akp ye oy vermeyi düşünenleri gerçekten anlamıyorum.Şu memlekette başka adam mı yok!Paramız pul olmuş hala akp diyorlar... 83 60 Yanıtla
    Kamil Tekin:
    7 aylıkmısın bilader adam farkındayız hayat pahalılığının dünyada da var şu anda sabret biraz yahu 9 18
    Hidir Akbaba:
    Sen kime veriyon söyle de biraz daha gülelim 7 6
  • Özcan Tekaltı:
    Yarın seçim olursa CHP iktidara gelir bu açık ve net. 72 63 Yanıtla
    Kamil Tekin:
    şu an öyle ancak seçim memleket düze çıkınca kardeş ?? 3 5
  • Coronaci :
    İzmirdemi yaptiniz anketi ???? 57 59 Yanıtla
  • dinçer:
    bence çoook salakça bir yaklaşım olur erken seçim... bu arada devleti Erdoğan sız bırakmayız bu da bir gerçek 42 62 Yanıtla
  • Orhan Topcubaşı:
    ne erken seçimi deprem ve seçimlerden dolayı bir türlü belimizi doğrultamadık 57 32 Yanıtla
  • Ankara null:
    aday yok adayyy gene kazanir oturursunuz seyinizin ustune 43 37 Yanıtla
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