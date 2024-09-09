Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket - Son Dakika
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Politika

Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

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Son dönemlerde muhalefet kanadından erken seçim sesleri yükselirken ASAL Araştırma da yaptığı son araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmada "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 34.5'lik kesim CHP yanıtını verirken, AK Parti'den yana görüş belirtenlerin oranı yüzde 29.8 oldu.

09.09.2024 10:04
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrıları sürerken ASAL Araştırma da Ağustos 2024 anketi sonuçlarını açıkladı. İki bin kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Erken seçim için ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.5'i CHP'den yana görüş belirtirken, AK Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 29.8'de kaldı. Aynı ankette olası bir seçimde MHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı da yüzde 10.1 oldu

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI İSE ŞÖYLE;

Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel\'in önündeki son anket

Milletvekili, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • VURKAÇOĞLU: Erken seçimin nedeni hiç birşeyin yolunda gitmemesi 184 47 Yanıtla
  • Çuvaldız: belediyede oyu artmadı ki CHP nin, sadece ak parti seçmeni sandığa gitmedi yada başka bir sağ partiye kaydı, cb seçimi ni yine Erdoğan kazanır 113 117 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: nerde 6 lı masadakiler yokmu. yokmu oldular 110 65 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK: Bu anket eğerki chp genenel merkezinde yapılmışsa doğrudur solcularin bile yüzde otuz beşi oy vetiyor demek CHP ye 68 61 Yanıtla
  • Erdinç Koç: Bunu kime sorup anket çıkarıyorlar 78 43 Yanıtla
  • Cem Toprak: Unutmayın seçimlerinizin bedelini siz ödersiniz. Akıl verenler değil. 71 19 Yanıtla
  • Serkan Basar: CumhiriyetAKpartisi Genel Başkanı Yerel seçimlerde 1.parti olup dünyada örneği olmayan erken seçim istemeyen tek lider :) 21 17 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket - Son Dakika
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