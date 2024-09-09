Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel\'in önündeki son anket

Politika

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrıları sürerken ASAL Araştırma da Ağustos 2024 anketi sonuçlarını açıkladı. İki bin kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.5'i CHP'den yana görüş belirtirken, AK Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 29.8'de kaldı. Aynı ankette olası bir seçimde MHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı da yüzde 10.1 oldu

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI İSE ŞÖYLE;