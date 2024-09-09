CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrıları sürerken ASAL Araştırma da Ağustos 2024 anketi sonuçlarını açıkladı. İki bin kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.5'i CHP'den yana görüş belirtirken, AK Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 29.8'de kaldı. Aynı ankette olası bir seçimde MHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı da yüzde 10.1 oldu
Son Dakika › Politika › Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket - Son Dakika
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