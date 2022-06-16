Erken seçim tartışmalarının gölgesinde yapılan son anket! - Son Dakika
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Erken seçim tartışmalarının gölgesinde yapılan son anket!

16.06.2022 12:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimler zamanında yapılacak" açıklamasına rağmen erken seçim tartışmaları devam ediyor.

2023 seçimleri için partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak AR-G Araştırma, haziran ayına için bir araştırma yaptı. Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 29.7 tercihini AK Parti'den yana kullanırken, CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 26.1 olarak belirlendi.

  • %29.7 AK PARTİ
  • %26.1 CHP
  • %17.2 İYİP
  • %9.8 HDP
  • %7.0 MHP
  • %2.1 DEVA
  • %1.8 DİĞER
  • %1.5 ZP
  • %1.2 SP
  • %1.1 YRP
  • %1.1 GP
  • %0.9 TİP
  • %0.5 DP
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