Türkiye Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin 3. toplantısı Viyana'da yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin 3. toplantısı Viyana'da yapılacak

28.04.2022 18:33
Türkiye Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin 3. toplantısı Viyana'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin üçüncüsünün Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin üçüncüsünün Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" denildi. - ANKARA

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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