Esen personelinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Esen personelinin yüzünü güldürdü

30.04.2022 15:05
Esen personelinin yüzünü güldürdü

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı öncesi belediye çalışanlarına maaş ve ikramiye müjdesi vererek personelini sevindirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı öncesi belediye çalışanlarına maaş ve ikramiye müjdesi vererek personelini sevindirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı nedeniyle personelinin maaş ve ikramiyelerini erken yatırdıklarını söyledi. Akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşım ile belediye çalışanlarının maaşlarını yatırdıklarını ifade eden Başkan Esen, emekçilerin teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeden hizmet ettiklerini söyleyen Esen, işçi haklarında da her zaman hassas olduklarını vurguladı. Daha önce yapılan toplu sözleşmelerde de ibreyi daima işçilerin lehine çeviren Esen, siyasi hayatı ve belediye başkanlığı görevi boyunca her zaman işçilerin yanında olduklarını belirtti.

Müjdeyi sosyal medyadan verdi

Çalışanlar ile iftarda bir araya gelen Başkan Esen, ilerleyen saatlerde maaş ve ikramiye müjdesini verdi. Mayıs ve Ramazan Bayramları öncesinde çalışanlarının yüzünü güldüren Esen'in sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde; "Değerli mesai arkadaşlarım, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinizle maaşlarınızı bu gece itibari ile hesaplarınıza yatırmış bulunmaktayız. Emeğinizin karşılığını, alın teriniz kurumadan vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Sevdikleriniz ile güzel bayramlar dilerim." - ANTALYA

Esen personelinin yüzünü güldürdü
Esen personelinin yüzünü güldürdü

YORUMLAR
500
Konyaaltı personeli iftarda buluştu Konyaaltı personeli iftarda buluştu Başkan Aras, belediye personeli ile bayramlaştı Başkan Aras, belediye personeli ile bayramlaştı

Ramazan Bayramı, Semih Esen, Konyaaltı, 1 Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esen personelinin yüzünü güldürdü - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:28:47. #1.11#
SON DAKİKA: Esen personelinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement