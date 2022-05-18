Esenler'de ne kadar mülteci yaşıyor? Merak edilen soru Tevfik Göksu'ya canlı yayında soruldu - Son Dakika
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Esenler'de ne kadar mülteci yaşıyor? Merak edilen soru Tevfik Göksu'ya canlı yayında soruldu

18.05.2022 12:11
Esenler'de ne kadar mülteci yaşıyor? Merak edilen soru Tevfik Göksu'ya canlı yayında soruldu

Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar, sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna "Yok biz de rahatsız edecek bir boyut yok. 57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu" diye cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili ve AK Parti Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, Haber Globel ekranlarında Buket Aydın'ın sunduğu 'Yüz Yüze' programına katıldı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde buluna Göksu'ya "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar, sizi rahatsız ediyor mu?" sorusu da yöneltildi.

ESENLER'DE 57 BİN CİVARINDA MÜLTECİ VAR"

Göksu bu soruya "Yok biz de rahatsız edecek bir boyut yok. 57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu. İstanbul'da bildiğim kadarıyla 500 bin kadar mülteci var. Mülteci eleştirilerini de insani bulmuyorum" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Açıklamasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapmayı da ihmal etmeyen Göksu, "Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın söylediği gibi zorla dışarı atmak gibi bir nefret suçunu içerecek ve gayri insanı bir olayın içerisinde asla olamayız" dedi.

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