Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti - Son Dakika
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Politika

Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Alınan karara CHP ve DEM Parti tarafı çok sert tepki gösterdi. MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından iki ilçeyi daha işaret ederek "Belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

01.11.2024 08:30
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Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Kararın ardından CHP, Esenyurt'a çıkarma yaptı. Alınan karara en sert tepkilerden birini de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan geldi. MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Büyükataman, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin yaptığı "kent uzlaşısı"nı hedef aldı. Akdeniz ve Toroslar Belediyelerini hedef gösteren Ataman, İBB Meclisi'ni de gündeme getirdi.

"CHP'NİN BELEDİYELERİ TERÖRİSTLERE PEŞKEŞ ÇEKTİĞİ AYYUKA ÇIKTI"

İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Özgür Özel'in "kent uzlaşısı" kapsamında CHP ve DEM tarafından Esenyurt'ta ortak aday gösterilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İlk bilgilere göre Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi.

CHP'nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel'in "kent uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil'deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerden önce "kent uzlaşısı"nın esasında bir "PKK ittifakı" olduğu yönündeki uyarılarının ne kadar haklı olduğu bir defa daha ortaya çıkmış oldu.

İKİ BELEDİYEYİ VE İBB MECLİS ÜYELERİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Çok şükür, devletimiz gerekeni yapıyor, terörle mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin terörle mücadeledeki dik duruşu terörü maşa olarak kullanan Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozuyor. Bu kapsamda "kent uzlaşısı" adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti'ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır."

Esenyurt\'a Belediyesi\'ne kayyum sonrası MHP\'li isim iki ilçeyi daha işaret etti

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Son Dakika Politika Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Sedat Şeker:
    Chp demek pkk demek 106 163 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    bahçeliyede kayyum Atayın boş adam 179 71 Yanıtla
  • V. A.:
    Akp fetodan ve pkk dan daha tehlikelidir ve zarar vermiştir hem ülkeye hem insalığa hem dünyaya.. 135 92 Yanıtla
  • Hızır Ekşi:
    Asıl tehlike Ekrem İmamoğlu dur 72 83 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Savcılığı MHP sözcüsü mü yapıyor 104 31 Yanıtla
  • deyvani10 :
    bunlar kendini devletin sahibi saniyor ve onu yapiyorlar 78 31 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Birşey sorsam ayıp olur mu ? siz yaparken söylerken birşey yok başkası yapınca çamuru üstüne at izi kalsın . nasıl bir ardamar var sizde 64 20 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    mhp nin başına da acilen kayyum atansın. terörist başını içeriden çıkartıp özgürlük vermek isteyen de o koltukta oturmaması gerek 59 24 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu ülkenin savcıları var onlar gerekeni yapar 41 12 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    meeeeee 36 11 Yanıtla
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