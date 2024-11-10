Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak Can Aksoy atanmıştı.
Kayyum Can Aksoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü için düzenlenen törende protesto edildi. Esenyurt meydanında toplanan kalabalık, anıt önünde düzenlenen tören sırasında kayyum Can Aksoy'u "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sloganlarıyla karşıladı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kalabalığın ıslık ve sloganlarla tepki gösterdiği sırada görevlilerin araya girmeye çalıştıkları görüldü.
Son Dakika › Politika › Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi - Son Dakika
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