Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi - Son Dakika
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Politika

Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

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Esenyurt Belediyesi'nde terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sloganlarıyla protesto edildi.

10.11.2024 09:51
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak Can Aksoy atanmıştı.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Kayyum Can Aksoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü için düzenlenen törende protesto edildi. Esenyurt meydanında toplanan kalabalık, anıt önünde düzenlenen tören sırasında kayyum Can Aksoy'u "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sloganlarıyla karşıladı.

GÖREVLİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kalabalığın ıslık ve sloganlarla tepki gösterdiği sırada görevlilerin araya girmeye çalıştıkları görüldü.

Esenyurt\'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

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Son Dakika Politika Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zafer musaboğlu:
    Bu protesto edenler pkk tarafından yönetilip Paraları dağa gitsin isteyenler hainler içerde 0 0 Yanıtla
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