Esenyurt\'a neden gitmedi? Mansur Yavaş\'tan eleştirilere yanıt

Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

"BİR KİŞİ SEÇİLİP GÖREVDEN ALINIYORSA..."

Yavaş, Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin "Her şeyden önce bir hukukçu olarak bakmam gerekiyor. Hukukçu olarakkayyum işinin yanlış olduğunu söylemem gerek. Bir kişi seçiliyor bir şekilde görevden alınıyorsa mutlaka belediye meclisinden birinin onun yerine seçilmesi gerektiği hukuka, seçmen iradesine daha uygundur" dedi.

TUTUKSUZ YARGILAMA İSTEDİ

Açıklamasının devamında hükümete yönelik eleştiriler yönelten Yavaş, "Dolayısıyla 5-10 yıl önce geriye giderek telefon görüşmelerine bakılarak bir tutuklama yapıldıysa yine bir hukukçu olarak söylüyorum, iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde 10 yıl geriye dönük bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemesi dahi yapılmadı. Hukukta çifte standart olmaz. Tutuksuz yargılama, masuniyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Böyle bir şeyi savunmuyoruz. Ama bir suç delilleri karartma imkanı yoksa en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisini savunma imkanı verilmesi daha uygundur" şeklinde konuştu.

ESENYURT'A NEDEN GİTMEDİ?

Esenyurt'taki mitinge katılmamasıyla ilgili de konuşan Yavaş, "Söylenmesi gerekeni söyledik. Oraya gitmemem farklı anlamlara çekildi. İl başkanlarımız burada. Belediye başkanlarımızın çoğu da katılamadı, herkesin kendi programı var. Çankaya Belediye Başkanı temsilen oradaydı. Ankara İl Başkanımız da burada gerekli açıklamayı yaptı, biz de yanında durduk. Farklı anlamlar çıkarılması, kişilerin kendi yorumudur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.