Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt - Son Dakika
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Politika

Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlenen mitinge katılmamasına yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, ''Belediye başkanlarımızın çoğu katılamadı, herkesin kendi programı var'' dedi.

02.11.2024 14:25  Güncelleme: 14:51
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

"BİR KİŞİ SEÇİLİP GÖREVDEN ALINIYORSA..."

Yavaş, Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin "Her şeyden önce bir hukukçu olarak bakmam gerekiyor. Hukukçu olarakkayyum işinin yanlış olduğunu söylemem gerek. Bir kişi seçiliyor bir şekilde görevden alınıyorsa mutlaka belediye meclisinden birinin onun yerine seçilmesi gerektiği hukuka, seçmen iradesine daha uygundur" dedi.

TUTUKSUZ YARGILAMA İSTEDİ

Açıklamasının devamında hükümete yönelik eleştiriler yönelten Yavaş, "Dolayısıyla 5-10 yıl önce geriye giderek telefon görüşmelerine bakılarak bir tutuklama yapıldıysa yine bir hukukçu olarak söylüyorum, iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde 10 yıl geriye dönük bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemesi dahi yapılmadı. Hukukta çifte standart olmaz. Tutuksuz yargılama, masuniyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Böyle bir şeyi savunmuyoruz. Ama bir suç delilleri karartma imkanı yoksa en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisini savunma imkanı verilmesi daha uygundur" şeklinde konuştu.

ESENYURT'A NEDEN GİTMEDİ?

Esenyurt'taki mitinge katılmamasıyla ilgili de konuşan Yavaş, "Söylenmesi gerekeni söyledik. Oraya gitmemem farklı anlamlara çekildi. İl başkanlarımız burada. Belediye başkanlarımızın çoğu da katılamadı, herkesin kendi programı var. Çankaya Belediye Başkanı temsilen oradaydı. Ankara İl Başkanımız da burada gerekli açıklamayı yaptı, biz de yanında durduk. Farklı anlamlar çıkarılması, kişilerin kendi yorumudur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Esenyurt\'a neden gitmedi? Mansur Yavaş\'tan eleştirilere yanıt

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Son Dakika Politika Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mehmet karatas:
    Mansur Yavaş çıkıp açıkça konuşsana PKK lı olduğu için gitmedim diye. Niye sağa sola yalpalıyorsun. Ne programı ? Tanju da Afyon başkanı da açıkça söyledi. Ankaradaki PKK oylarını kay etmektedin mi korkuyorsun? 39 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne işi var adam işine bakiyor 31 5 Yanıtla
  • Selim GARGI:
    Mansur Yavaş iş yerin gücün kurutma koltuk sevdası yüzünden PKK'yı kaybetmek istemiyor CHP'yi kaybetmek istemiyor bunu söyleyemiyor sen nasıl bir adamsın acaba 13 6 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    ben insaatda çalışan bir boyacıyım evim kira 6 binden 17 bin oldu çocuğum okuyor düzgün bir işim yok devlete kaç kare yardım için başvurdum hep olumsuz dönüş yapıldı belediye başvurdum onaylandı şimdi her ay azda olsa yardım veriyor devletimiz Suriyeli Iraklıya yardım ediyor odun kömür çocuk parası diye aylık alıyorlar kira yardımı herseyi alıyorlar biz Türk olduğumuz için devlet yardım etmiyor 7 5 Yanıtla
  • haydar topçu:
    Gereksiz bir kişisin senden bir yol olmaz inşallah sende görevden alınırsın darısı senin başına 5 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Adam Boş İşlerle Uğraşmıyor 2 4 Yanıtla
  • Aykut Türkmen:
    Sn Özer İmamoğlu sadece 3 belediye demişti. O Zana’n CHP nin bir yalanı daha mı bu. O zaman bu ismi geçen 3 belediye yi CHP üzerini çizmiş. Onun İçin de diğerleri de ses çıkartamıyor. Yine CHP nin kuşu Kartal göstermesine şahit olduk. Biraz omurgalı olun CHP Nokta 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    Afyon ve bolu b. başkanları gibi dobra ol gönüllerin adamı ol 3 5 çakala şirin görünme çabası içinde olma... 0 0 Yanıtla
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