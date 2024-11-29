Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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Politika

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Osman Yalçın için yakalama kararı çıkardı. Operasyon sırasında evinde olmadığı tespit edilen Yalçın için gözaltı kararı verildi. Gelişmenin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyareti sırasında yaşanması dikkat çekti.

29.11.2024 10:32
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkardı.

YALÇIN'IN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, Yalçın'ın evine operasyon düzenledi. Ancak Yalçın'ın evde olmadığı öğrenildi. Savcılık, Yalçın hakkında gözaltı kararı aldı. Yetkililer, Yalçın'ın bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

AHMET ÖZER'İN YARDIMCISIYDI

Yalçın, geçtiğimiz dönemde görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü gibi birimlerden sorumluydu. Soruşturmanın, bu döneme ilişkin iddiaları kapsadığı ifade ediliyor.

ZAMANLAMA MANİDAR

Öte yandan Osman Yalçın'a yönelik operasyonun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Silivri Cezaevi'nde Ahmet Özer'i ziyareti sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

OSMAN YALÇIN KİMDİR?

1988 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde doğdu. İlköğretim eğitimini Alparslan İlköğretim Okulunda tamamladı ve ardından Malazgirt Alparslan Lisesi'nden mezun oldu. Yurt dışında mimarlık eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Uzun süredir İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ikamet ediyor. İBB Meclis Üyesi olan ve Esenyurt Belediyesi'nde Ahmet Özer'in yardımcılığını yapan Osman Yalçın evli ve iki çocuk babasıdır.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

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Son Dakika Politika Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VURKAÇOĞLU:
    Nefes aldırmayın kim teröre yakınsa tutuklansın 0 0 Yanıtla
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