Esenyurt Belediyesi\'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Politika

Dün sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL VALİ YARDIMCISI KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un belediyeye kayyum olarak atandığını duyurdu.

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI'NDAN VALİ YARDIMCILIĞINA GETİRİLDİ

Bakanlığın, Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy'u önce İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirdiği ardından ise kayyum olarak Esenyurt Belediyesi'ne atadığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada Can Aksoy'un göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY,Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."

CAN AKSOY KİMDİR?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1983'te doğan Can Aksoy, aslen Kırşehirli'dir. İlk ve orta öğrenimini Keçiören'de, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamış ve 2005 yılında mezun olmuştur. Can Aksoy üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'da Refakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı'nın 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" ile tamamlayan Aksoy, 2023 yılında Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Can Aksoy, iyi derecede İngilizce bilmektedir.