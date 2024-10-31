Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı - Son Dakika
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Politika

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı. İlgili karar İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklamayla duyuruldu.

31.10.2024 08:47  Güncelleme: 08:58
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Dün sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL VALİ YARDIMCISI KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un belediyeye kayyum olarak atandığını duyurdu.

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI'NDAN VALİ YARDIMCILIĞINA GETİRİLDİ

Bakanlığın, Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy'u önce İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirdiği ardından ise kayyum olarak Esenyurt Belediyesi'ne atadığı öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada Can Aksoy'un göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY,Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

CAN AKSOY KİMDİR?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1983'te doğan Can Aksoy, aslen Kırşehirli'dir. İlk ve orta öğrenimini Keçiören'de, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamış ve 2005 yılında mezun olmuştur. Can Aksoy üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'da Refakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı'nın 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" ile tamamlayan Aksoy, 2023 yılında Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Can Aksoy, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

NE OLMUŞTU?

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Belediyesi\'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

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Son Dakika Politika Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • İsmail Kalpan:
    chp milli güvenlik sorunu 73 95 Yanıtla
  • Eray null:
    Her zaman söylüyorum yine söylüyorum bu parti Türkiyenin başına bela aslında parti değil bu partiyi savunanlarda bela her şey ortada sağlık skandalında bu partinin üyesi Teröri bağlantısı bu partinin belediye başkanı korumasıyla Trencilik oynayan vekili bu partinin milleti vekili bunlar ortaya çıkanlar 95 58 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hergün yeni bir gündem ekonomi unutuldu gitti 109 40 Yanıtla
  • Ramazan Evler:
    Terörle bağlantısı olan onlara dokunan kimsenin devlet memuru bile olmaması gerekirken bizde belediye başkanı oluyor sonra bu ortaya çıkınca da kabullenmeyip bize kumpas kuruluyor diyorlar 62 53 Yanıtla
  • Sinan K:
    milletle inatlaşma uğruna kendi sonunu hazirliyor 56 37 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    Chp hdp yada pkk ypg hiç bir farkı yok geç alınmış bir karae sıra van bb olmalı diger chp hdp li belediyeler yatta ibb bile 23 56 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Akşam Beşiktaş kaymakamı şimdıde balı yardımcısı atandı hayırlısı 38 23 Yanıtla
  • Gratis:
    Dün sabah beşiktaş kaymakamı atandı. Bugünde vali yardımcısı atandı.yarin kim olacak acaba???? 40 9 Yanıtla
  • Celil Başer:
    belediyeler ve il ilçedeki muhtarliklar kaldırılmalı belediyelere il için valilik ilçeler için kaymakamlık müdür atayarak bu saçmalığı bitirmeli. a parti b parti saçmalığı kalkmalı o zaman hizmet daha iyi olur hiçbir parti belediyecilik yapamıyor belediye başkanları olacaksa mimar ve mühendisler seçilmeli şehirlerin hizmeti icin 33 10 Yanıtla
  • Ali Usda :
    Kitleleri zıtlaştırmak kimsenin işine yaramaz. Etrafımız ateş çemberi. Eğer bir iddia ve belge yoksa seçilmeden önceki yapılan şeyleri gündeme getirmek yanlış. Seçilmeden önce buna oluru veren kişi yada kurumlar incelenmeli. Tek kelime ile ülkeye yazık ediliyor. 34 7 Yanıtla
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