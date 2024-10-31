Kayyum Can Aksoy\'un ilk hamlesi Özer\'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu

Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

BELEDİYEDEKİ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır"

İLK HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Görevine resmen başlayan Aksoy'un ilk hamlesi ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in duvarda asılı olan fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.