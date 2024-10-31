Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu - Son Dakika
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Politika

Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'ine yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.

31.10.2024 11:45
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

Kayyumun ilk hamlesi Ahmet Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı asmak oldu

BELEDİYEDEKİ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır"

Kayyumun ilk hamlesi Ahmet Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı asmak oldu

İLK HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Görevine resmen başlayan Aksoy'un ilk hamlesi ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in duvarda asılı olan fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.

Kayyumun ilk hamlesi Ahmet Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı asmak oldu
Kayyum Can Aksoy\'un ilk hamlesi Özer\'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu

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Son Dakika Politika Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • yücel bozdemir:
    sizin ne kadar milli oldugunuzu iyi biliyoruz göstermelik bayrak asmakla olmuyor 196 220 Yanıtla
  • Ramo:
    HAYIRLI OLSUN 175 82 Yanıtla
  • Sinan K:
    işleri güçleri reklam senin ne işin var fotoğraflarla 112 135 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    HELAL 153 60 Yanıtla
  • Armağan atış:
    Adamda ki ego ya bak kendi fotosunu arkasına asmış 143 38 Yanıtla
  • Önder null:
    bir gun hepiniz istijlal mahkemelerinde yargilanacaksin 61 107 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Daha Yeni Başladı 123 25 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Olan şakşakcılar 50 60 Yanıtla
  • Muammer Özdemir:
    şeytana hizmet eden zebani bu işte 35 46 Yanıtla
  • Aa:
    memleketi çocuk oyuncagina donderdinI 44 28 Yanıtla
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