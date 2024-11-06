Esenyurt kayyumundan ilk atama - Son Dakika
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Politika

Esenyurt kayyumundan ilk atama

Esenyurt kayyumundan ilk atama

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, ilk atamasını gerçekleştirdi. Aksoy, daha önce AK Parti döneminde Beyoğlu Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Avukat Yusuf Ulutaş'ı belediye başkan yardımcılığına getirdi. Bu durum, AK Partili bir ismin görevlendirilmesi nedeniyle dikkat çekti.

06.11.2024 22:03
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"PKK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ve yerine kayyum olarak görevlendirilen Can Aksoy, ilk atamasını yaptı.

Aksoy daha önce AK Parti'nin elinde bulunduğu dönemde Beyoğlu Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Avukat Yusuf Ulutaş'ı belediye başkan yardımcılığına getirdi.

İlk atamasını gerçekleştiren kayyum Aksoy'un görevlendirdiği ismin AK Partili oluşu dikkatleri çekti.

Esenyurt kayyumundan ilk atama

NE OLMUŞTU?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla evine gerçekleştirilen baskınla gözaltına alınmıştı. Özer'in evinde ve Esenyurt Belediyesi'nde arama yapılırken Başsavcılık'tan yapılan açıklama, konuya ilişkin takibin 10 yıldır sürdüğü ifade edilmişti. Daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Özer, tutuklanmıştı ve bunun üzerine Esenyurt Belediyesi'ne Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy atanmıştı.

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Esenyurt kayyumundan ilk atama - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • B BAYRAKTAR:
    Bence padişahlık sistemine geçmeliyiz. Pasişahımız reis olsun. Bizde onun kulları olalım. Oda rahat etsin bizde rahat edelim… Boşuna seçim yapıp demokrasi diyoruz. 34 10 Yanıtla
  • selami inel:
    seçim yapmaya gerek yok artık 16 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    helal olsun adam gibi adam 5 16 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Böyle olmaz 14 4 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    birde gülüyor ya şaka mısın 4 1 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    aq cehape den mi olacaktı??? 1 1 Yanıtla
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