Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işe alımların usule uygun olmadığını belirtti - Son Dakika
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Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işe alımların usule uygun olmadığını belirtti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işe alımların usule uygun olmadığını belirtti

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı tarafından yapılan işe alımların halkçı belediyecilik anlayışına aykırı olduğunu ve zarar verdiğini belirtti. Özer, usule uygun olmayan işe alımların feshedildiğini ve ihtiyaç olduğu takdirde yeni alımlar yapılacağını ifade etti.

06.04.2024 17:56  Güncelleme: 18:02
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özer, "Eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurt'umuza zarar vermektedir. Dolayısıyla usûl ve esasa uygun olmayan bir anlayışla işe alınanların iş akdi hukuka uygun olarak feshedilmek zorunda kalınmıştır" dedi.

Yerel seçimlerin ardından Esenyurt'ta yeni bir tartışma başladı. 2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, 2024'te Ahmet Özer'i aday gösterdi. Seçimlerde en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime sert sözlerle yüklendi.

"İHTİYAÇ DIŞI İŞE ALIMLAR YAPILDI"

Ahmet Özer'in sosyal medya paylaşımında, "Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir. Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir" ifadeleri yer aldı.

Esenyurt'un yeni belediye başkanından eski yönetime eleştiri: Boş kasa ile devraldık

"BELEDİYEYİ BOŞ KASA İLE DEVRALDIK"

Başkan Ahmet Özer, "Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurt'umuza zarar vermektedir. Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır. Dolayısıyla usûl ve esasa uygun olmayan bir anlayışla işe alınanların iş akdi hukuka uygun olarak feshedilmek zorunda kalınmıştır. Ancak belirtmek isteriz ki ihtiyaç olduğu takdirde belediye başkanlığımızca yeni alımlar yapılacaktır" dedi.

Esenyurt'un yeni belediye başkanından eski yönetime eleştiri: Boş kasa ile devraldık

ÖNCE ELEŞTİRDİ SONRA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Ahmet Özer,devir teslim töreni sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt'a, bugüne kadar Esenyurt'a olan katkıları için teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Özgür Karabat ve İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Ergin ile devir teslim törenimizde bir aradaydık. Şimdi, içimizin umutla dolduğu anları birlikte yaşayacağız. Daha yaşanabilir daha güzel bir şehir için çalışmaya hazırız. Esenyurt'umuzu geleceğe hazırlayacak güzel projelere imza atmak üzere yola çıktık. Yeni dönemle birlikte daha adil daha katılımcı daha ulaşılabilir ve daha eşit bir Esenyurt için hep birlikte çok çalışacağız sevgili komşularım! Nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullanmıştı.

Esenyurt'un yeni belediye başkanından eski yönetime eleştiri: Boş kasa ile devraldık

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Deniz Bozkurt, Ahmet Özer, Esenyurt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işe alımların usule uygun olmadığını belirtti - Son Dakika

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