Trump'ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu - Son Dakika
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Trump'ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu

13.08.2022 01:15
Trump'ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği üzerine soruşturmaya alındı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinde yaptığı aramada, bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşyayı ele geçirdi. Pazartesi günü Trump'ın Florida'daki evinde arama yapan FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koydu. Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtildi. FBI ajanları tarafından Trump'ın evinde yürütülen arama emrine göre Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği üzerine, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alındı. Trump'ın mülkünden elde edilen belge envanteri arasında bir dizi fotoğraf ve el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyalleri içerdiği belirtildi.

"Ulusal güvenliğimiz için bir risk"

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Mar-a-Lago'da bulunan gizli belgelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Raporlar doğruysa ve bu belgeler arasında yer alıyorsa, hükümetimizin sahip olduğu en yüksek düzeyde gizli bilgilerden bazıları bu departmanın ve FBI'ın neden böyle bir adım attığı hakkında çok şey açıklayacaktır" dedi. Schiff, "FBI'ın daha önce bu belgeleri güvenli bir yere götürmeye çalıştığı anlaşılıyor, ancak Trump tam olarak işbirliği yapmadı. Böyle bir sınıflandırmaya ait bilgilerin güvenli olmayan bir yerde bulunması her gün ulusal güvenliğimiz için bir risk oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

FBI, bu hafta başlarında Trump'ın Florida'da yer alan Mar-a-Lago'daki mülküne baskın yaparak arama emrinin soruşturmanın Casusluk Yasası'nın ihlallerini içerdiğini belirtmişti. ABD Sulh Yargıcı Bruce Reinhart tarafından verilen ve Başsavcı Merrick Garland tarafından onaylanan arama emri, FBI ajanlarına, Casusluk Yasasını ve Engelleme Yasasını ihlal ettiğine dair kanıt oluşturabilecek materyallere el koyma yetkisi vermişti. Trump dün yaptığı bir açıklamada, belgelerin yayınlanmasına karşı çıkmayacağını söyleyerek, "Belgelerin yayınlanmasına karşı çıkmayacağım. Bu belgelerin derhal yayınlanmasını teşvik ederek bir adım daha ileri gidiyorum" demişti.

Öte yandan Florida'daki yargıç, Trump'ın ev baskınında kullanılan arama emrini kaldırdı.

Trump'ın Florida eyaletine bağlı Palm Beach'teki evinin geçtiğimiz günlerde FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranmasının ardından ABD Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından yapılan açıklamada, "Federal yasa, şu anda aramanın temeli hakkında daha fazla ayrıntı vermemi engelliyor. Ancak bilmenizi istediğim noktalardan biri, bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladığımdır. Departman böyle bir kararı kolayca almıyor" ifadeleri kullanılmıştı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'ın evinde çok sayıda 'gizli belge' bulundu - Son Dakika

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