Eski Bakan Mehmet Şimşek, 'Dubai'ye taşındı' iddialarını yalanlayarak sosyal medyadan seslendi: Ankara'da yaşıyoruz - Son Dakika
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Eski Bakan Mehmet Şimşek, 'Dubai'ye taşındı' iddialarını yalanlayarak sosyal medyadan seslendi: Ankara'da yaşıyoruz

Eski Bakan Mehmet Şimşek, 'Dubai'ye taşındı' iddialarını yalanlayarak sosyal medyadan seslendi: Ankara'da yaşıyoruz

26.05.2023 16:01

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağır hastalığı olduğu ve Dubai'ye taşındığı şeklinde ortaya çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı. Ağır hasta olma gibi bir durumunun söz konusu olmadığı belirten Şimşek, Dubai'ye yerleşmediğini ailecek Ankara'da yaşadıklarını belirtti.

AK Parti'de eski Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'in sağlık sorunları olduğu ve Dubai'ye taşındığı iddia edildi. Söz konusu asılsız iddialara ilişkin Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

ŞİMŞEK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Mehmet Şimşek, Dubai'ye taşındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, ailecek Ankara'da yaşadıklarını belirtti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ciddi bir hastalığının olmadığına da açıklık getirdi.

Eski Bakan Mehmet Şimşek, 'Dubai'ye taşındı' iddialarını yalanlayarak sosyal medyadan seslendi: Ankara'da yaşıyoruz
YORUMLAR
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Mehmet Şimşek'ten iddialara yanıt: Ciddi bir hastalığım yok, Dubai'ye yerleştiğim haberleri gerçeği yansıtmıyor Mehmet Şimşek'ten iddialara yanıt: Ciddi bir hastalığım yok, Dubai'ye yerleştiğim haberleri gerçeği yansıtmıyor

Mehmet Şimşek, Dubai, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Bakan Mehmet Şimşek, 'Dubai'ye taşındı' iddialarını yalanlayarak sosyal medyadan seslendi: Ankara'da yaşıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Bakan Mehmet Şimşek, 'Dubai'ye taşındı' iddialarını yalanlayarak sosyal medyadan seslendi: Ankara'da yaşıyoruz - Son Dakika
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