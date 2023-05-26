Eski Bakan Mehmet Şimşek, 'Dubai'ye taşındı' iddialarını yalanlayarak sosyal medyadan seslendi: Ankara'da yaşıyoruz

AK Parti'de eski Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'in sağlık sorunları olduğu ve Dubai'ye taşındığı iddia edildi. Söz konusu asılsız iddialara ilişkin Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

ŞİMŞEK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Mehmet Şimşek, Dubai'ye taşındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, ailecek Ankara'da yaşadıklarını belirtti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ciddi bir hastalığının olmadığına da açıklık getirdi.