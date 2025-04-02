Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı - Son Dakika
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Politika

Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Eski CHP\'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı, pazar günü genel başkan seçmek için olağanüstü toplanıyor. Adaylığına yönelik soruyu yanıtlarken doğrudan ''adayım'' demeyen Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalinin yüzde 90 olduğu ve gerekli olan 553 ıslak imzayı çoktan geçtiği öne sürüldü.

02.04.2025 12:50
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Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin "şaibeli" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada,CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada" ifadesini kullanmıştı.

KILÇDAROĞLU "ADAY DEĞİLİM" DEMEDİ

Son kurultaya yönelik imalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun pazar günü olağanüstü kurultayda aday olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar, aday olacağına ilişkin bazı işaretler taşıyor. Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorusunu yanıtlarken, "Aday değilim" demedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle: "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur."

"553 RAKAMINI BAYA GEÇMİŞLER"

Gündeme bomba gibi düşen bu çıkış sonrası bir dönem CHP saflarında siyaset yapan Savcı Sayan'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. CHP içerisinden sağlam bir kaynağı olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 aday olacağını ifade eden Sayan, "553 rakamını bayağı geçmişler" ifadelerine yer verdi.

"KAZANMA İHTİMALİ YÜKSEK" İDDİASI

Sayan, bu paylaşımında bir önceki gün yaptığı başka bir paylaşımı da alıntıladı. Alıntılanan tweette ise Sayan, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu ve 553 ıslak imzanın hazır olduğunu iddia etti.

60 DELEGENİN İMZASI GEREKLİ

CHP Kurultay Yönetmeliği'ne göre, Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için bin 200 delegenin yüzde 5'i tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Bunun için 60 delegenin imzası gerekli. CHP Kurultay Yönetmeliği'nde bu durum şöyle düzenlendi: "Adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. Genel Başkan adayı olmak için üye tam sayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gerekir. Genel Başkan adaylarından sadece birisi için imza verilebilir."

TEK GÜNDEMLİ KURULTAY

CHP partiye kayyum atanması ihtimaline karşın kurultaya gidiyor ve 38. Kurultay'ın tek gündem maddesi genel başkanlık seçimi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimli kurultay çağrısı yaptığı için Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak. Partinin kendi iradesiyle kurultay kararı alındığı için 38. Olağanüstü kurultayın iptali ve kayyum atanması olasılığının ortadan kaldırıldığını belirtiyorlar. Olağanüstü Kurultay, genel başkanın belirlediği gündemle toplanabilecek ve başka bir konu görüşülemeyecek. Özel, seçimli kurultay çağrısı yaptığı için Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak. Özel, genel başkanlığa yeniden aday olarak, delegenin güvenini tazelemeye talip olduğunu vurgulamıştı. Özel, seçimli kurultayda isteyen partilinin de genel başkanlığa aday olabileceğini de söylemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Apple User:
    Tayyip Erdoğan ın rakibini seçmek için basın yolu oyunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 1 gram Türkiye Cumhuriyetinin gerçek seveni ise aday olmaz. Tayyyip in muhalefeti yönetme oyunlarına gelmeyecektir kimse 884 52 Yanıtla
  • Apple User:
    Akp nin iktidar da kalmak için sadece 2 şansı kaldı 1.şansı Apoyu çıkarmak 2.şansı Kemal kılıçdaroğlınu muhalefet partisi başkanı yapmak , Bu 2 seçenek ile iktidar da ancak kalabileceğini biliyor 602 5 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Gelde kurtar partini bunlar iyice dagitti ERGENLERI sokaga doktuler simdi liderlerinin ZERRE umrunda degiller icerideki ERGENLER kendilerinden baska kimseyi dusunmez oldular gelde kurtar artik MUHALEFETIN sana ihtiyaci var 18 464 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Sayın Kılıçdaroğlu aday olmayın çünkü halk sizinle 22 yıl muhalefette arpa boyu yol alamadığını gördü .. adaylığınız yarar değil zarar getirir bunu idrak edecek yaş ve tecrübede olmalısınız bu konuda size destek delegeleriniz dostunuz değil sizi itibarınızı hiç düşünmüyor bilesiniz..aynı delegeler Size Ekmelettin İhsanoğlu hezimetini de yaşatmışlardı unutmayın ... 365 15 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bu ülkeye bay kemal lazım.eskiden bay kemal için mücadele edenler şimdi adamı arkasından vuruyor..unutmayın şunu bay kemal sizin babanız gibidir.adamı destekleyin 24 267 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    Kemal olsa nolur Özer olsa nolur? aynı otun laciverti… 31 233 Yanıtla
  • erkan zengin:
    yalan cacık haber 258 5 Yanıtla
  • emir2003:
    Kılıçdaroğlunun amacı ortaya çıktı. Özgür Özel silindir gibi üzerinden geçecek?????? 191 8 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Şayet Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir eğilimi varsa hata yapar. Seçmen Tabanında bölünmeye gider DERİM DE MEDYA KUKLALARI yine iş başında :) Ulen Siz varya Medya siz Taaaaaaaaaaaaa . Derdim de NEyse 175 9 Yanıtla
  • ibrahim Yıldız:
    CHP işte böyle her kafadan ayrı ses bize dik bir adam gerekli 5 55 Yanıtla
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