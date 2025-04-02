Eski CHP\'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin "şaibeli" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada,CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada" ifadesini kullanmıştı.

KILÇDAROĞLU "ADAY DEĞİLİM" DEMEDİ

Son kurultaya yönelik imalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun pazar günü olağanüstü kurultayda aday olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar, aday olacağına ilişkin bazı işaretler taşıyor. Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorusunu yanıtlarken, "Aday değilim" demedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle: "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur."

"553 RAKAMINI BAYA GEÇMİŞLER"

Gündeme bomba gibi düşen bu çıkış sonrası bir dönem CHP saflarında siyaset yapan Savcı Sayan'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. CHP içerisinden sağlam bir kaynağı olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 aday olacağını ifade eden Sayan, "553 rakamını bayağı geçmişler" ifadelerine yer verdi.

"KAZANMA İHTİMALİ YÜKSEK" İDDİASI

Sayan, bu paylaşımında bir önceki gün yaptığı başka bir paylaşımı da alıntıladı. Alıntılanan tweette ise Sayan, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu ve 553 ıslak imzanın hazır olduğunu iddia etti.

60 DELEGENİN İMZASI GEREKLİ

CHP Kurultay Yönetmeliği'ne göre, Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için bin 200 delegenin yüzde 5'i tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Bunun için 60 delegenin imzası gerekli. CHP Kurultay Yönetmeliği'nde bu durum şöyle düzenlendi: "Adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. Genel Başkan adayı olmak için üye tam sayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gerekir. Genel Başkan adaylarından sadece birisi için imza verilebilir."

TEK GÜNDEMLİ KURULTAY

CHP partiye kayyum atanması ihtimaline karşın kurultaya gidiyor ve 38. Kurultay'ın tek gündem maddesi genel başkanlık seçimi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimli kurultay çağrısı yaptığı için Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak. Partinin kendi iradesiyle kurultay kararı alındığı için 38. Olağanüstü kurultayın iptali ve kayyum atanması olasılığının ortadan kaldırıldığını belirtiyorlar. Olağanüstü Kurultay, genel başkanın belirlediği gündemle toplanabilecek ve başka bir konu görüşülemeyecek. Özel, seçimli kurultay çağrısı yaptığı için Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak. Özel, genel başkanlığa yeniden aday olarak, delegenin güvenini tazelemeye talip olduğunu vurgulamıştı. Özel, seçimli kurultayda isteyen partilinin de genel başkanlığa aday olabileceğini de söylemişti.