Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı - Son Dakika
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Politika

Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı

Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değişirken Sakarya'ya atanan Rahmi Doğan en çok dikkat çeken isim oldu. Eski Hatay Valisi Doğan, deprem öncesi ve sonrası gerekli önlemleri almadığı ve görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle hakkında yapılan suç duyurusunun Yargıtay tarafından işleme konulmadığı günün gecesinde başka bir ile atandı.

19.09.2024 07:15
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Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6 Şubat depremlerinde sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu suç duyurusu işleme alınmadı. Aynı günün gecesinde Doğan'ın Sakarya Valiliğine atanması, kamuoyunda dikkat çekti ve tartışmalara neden oldu.

"DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMADI"

Depremde ailesini kaybeden Cahit Aşkar tarafından yapılan suç duyurusunda, Doğan'ın deprem öncesi ve sonrası gerekli önlemleri almadığı, yardım ulaştırılmasında gecikmeler yaşandığı ve afet hazırlığı çalışmaları yapmadığı öne sürüldü.

YARGITAY SUÇ DUYURUSUNU İŞLEME KOYMADI

Aşkar, yaşanan kayıplardan dolayı Doğan'ı sorumlu tuttu ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasında bulundu. Ancak Yargıtay, 18 Eylül 2024'te bu suç duyurusunu işleme koymama kararı aldı.

Kararda "Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı" ifade edilirken karar metninde özetle şöyle denildi: "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerde elli binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binin üzerinde vatandaşımızın yaralandığı, binlerce binanın yıkıldığı, depremden hemen sonra başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, yıkılan binalar sebebiyle sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti için yerel Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı, bu soruşturmalar sırasında hasar gören yıkılan ilgili bina ve/veya bölge, depremden etkilenen vatandaşlarımız ve arama ve kurtarma çalışmaları bakımından valinin sorumluluğunun tespit edilmesi hâlinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına durumun bildirilmesi durumunda gereğine tevessül edilebileceği, aynı şekilde somut olarak bir fiil isnadında bulunulması hâlinde de yine gerekli inceleme ve işlemlerin yapılmasının mümkün olduğu hususları da dikkate alındığında; Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmakla, ihbar ve şikâyetin 4483 sayılı Kanun'un 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işleme konulmamasına karar verildi."

ATAMA KARARI TARTIŞMA YARATTI

Aynı gece, Doğan Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Sakarya Valisi olarak atandı. Bu atama, özellikle Doğan'ın adı suç duyurularıyla gündeme gelmişken yapılması nedeniyle tepki topladı ve siyasi bir tartışma konusu haline geldi.

RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokulu Danişment İlkokulunda tamamlayan Doğan Orta ve Lise eğitimini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında " İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini" kazandı ve 1991 yılında da başarı ile mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini " Türkiye'de İllerin Yeniden Yapılandırılması ve İl Kuruluşunun Maliyeti" konulu tezi hazırlayarak tamamladı. 1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atanan Doğan, bu dönem içerisinde 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi almış ve burada bazı mesleki incelemelerde bulundu. 1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başlayan Doğan, 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı. 27 Ekim 2018 tarihinde Resim Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. 15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Son Dakika Politika Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Beşiktaş 1903:
    Bıyıklar ne olduğunu ele veriyor 62 5 Yanıtla
  • Fatih Uğur:
    Badem bıyıklarına kurban 48 7 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    Adalet =-1 34 1 Yanıtla
  • Bülent Tan:
    bu haberle alakalımı bilmeme ama Hatay elimizden gitti geçmiş olsun. 24 8 Yanıtla
  • adıyaman çocugu Ramazan:
    Depremzedeler yarısı 2017 yılında kentsel dönüşüm kararı iptali davalar var 12 2 Yanıtla
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