Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Elimden gelenin fazlasını yapacağım - Son Dakika
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Politika

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Elimden gelenin fazlasını yapacağım

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sürecin TBMM'de gerekli hukuki ve siyasi alt yapının oluşturulması kaydıyla ilerletilmesi gerektiğini yazdı.

28.02.2025 21:41
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısının ardından cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama geldi.

Demirtaş, Gazete Duvar'da kaleme aldığı yazısında bu sürecin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerekli hukuki ve siyasi alt yapının oluşturulması kaydıyla ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

"ÖNCE BİRBİRİMİZE SARILALIM"

Barış çağrısı yapan Demirtaş, sürecin sadece silahların susmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda siyasal çözümün de önemli olduğunu belirtti. Demirtaş, "Ben, Gabar'da nöbetteki asker kardeşimin de Kandil'deki öz kardeşimin de ölmesini istemiyorum. İkisi de birbirine kurşun atmayı bıraksınlar. Önce bin yılın hatırıyla doya doya Türk, Kürt birbirimize sarılalım, sonrası siyasi mücadelenin, siyasetçilerin işidir, bizim işimizdir" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın bu süreçte inisiyatif aldığını ifade eden Demirtaş, "Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

"BARIŞI DESTEKLEMEK EN DOĞRU OLANDIR"

Bazı kesimlerin bu çağrıya temkinli yaklaşmasına dair de açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Bu benim için yeterli değil" diyenlere "Değerli kardeşim, silahı ellerinde tutanlar artık savaşı bitirmeye karar veriyorsa sen bunun tam olarak neyinden rahatsız oluyorsun? Yola siyasi, sivil mücadeleyle devam edilecekse kendine güvenmiyor musun? PKK veya devletin silahına güvenerek siyaset yapıyorsan elbette savaşın bitmesinden tedirgin olursun. Fakat her savaşın bir sonu vardır, kendini buna hazırlayarak barışı desteklemen en ahlaki, en doğru olanıdır.

'Ben Kürt'üm, benim haklarım ne olacak?' diyorsan önce kendine güveneceksin. Deneyimlerine, birikimlerine, örgütlü ve politik halkına güveneceksin. 'Ben Türk'üm, 'teröre' taviz verilirse ülkem, devletim bölünmez mi?' diye korkuyorsan sen de önce kendine ve sonra da bin yıllık kardeşin Kürt'e güveneceksin" sözleriyle yanıt verdi.

"GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİLDİR"

Sürecin ciddiyetle ele alınması gerektiğini de ifade eden Demirtaş, "Bu iş bu kadar basittir. Ama bu 'basit' şeyi gerçekleştirebilmek çok ciddi bir çalışmayı, çabayı ve planlamayı gerektirir. Çünkü burası Orta Doğu'dur, eller halen tetiktedir, halen kan akmaktadır. Ciddidir çünkü ölüm ciddidir ve ölümden daha ciddi tek bir şey varsa o da yaşamdır. Bu iki ciddi şeyden yaşamı egemen kılmaya çalışmak, dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir" diye yazdı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Elimden gelenin fazlasını yapacağım

Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, barış süreci, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Elimden gelenin fazlasını yapacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zerrin Karakütük:
    sen elli iki vatandaşımızın ölümüne sebeb oldun icerden çıkman mümkün değil elinden de bir şey gelmez ceza evinde tutuklu mahkumsun devletin ölenlerin aileleri adına seni serbest bırakma yetkisi yok 22 56 Yanıtla
  • Yasar Ertas:
    Adam gibi adam kral adam saygılarımla 26 14 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    seni başkan yaptırmayacağız dersin ha bak biz onu başkan yaptık seninse olman gereken yerde olmamı sağladık hadi şimdi oradan konuş senin dilinden anladıgı gibi konuşuyor devlet sana 9 16 Yanıtla
  • Alper Elma:
    sen hicbirsey yapma sadece otur cezanı çek ve orada çürü.hatta heykelini dikeceğin adamla beraber cürüyün ve çıkmayın 6 7 Yanıtla
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