Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yazılı açıklama yapan Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini bildirdi. Karamahmutoğlu, " Demokrasi; yönetime seçimle gelinmesi kadar, yönetimdekinin seçimle değiştirilebilmesidir" dedi.

"SEÇMEN İRADESİNE KARŞI KOYABİLECEK GÜÇ YOK"

Karamahmutoğlu'nun açıklaması şu şekilde: "14 Mayıs akşamı sandıktan çıkacak seçmen iradesine karşı koyabilecek hiçbir anti demokratik güç yoktur. 200 yıllık Türk modernleşmesi tarihinin eşsiz kazanımı olan 'Ulusal egemenlik' bir mayıs ayında çıkılan yolun sonunda hakimiyetin Türk milliyetçileri marifetiyle saraydan, bir şahsın tekelinden alınıp, millete devredilmesidir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞINA 'EVET' DİYECEĞİZ"

Yine bir mayıs ayındayız ve yine görev ve belirleyicilik Türk milliyetçilerinin sorumluluğundadır. 16 Nisan 2017 tarihli referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne niçin 'Hayır' dediysek, aynı gerekçeyle sistemin, statükonun devamına 'Hayır' diyerek 'değişim' için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına 'Evet' diyeceğiz.

"ÜLKEMİZ ÜRKÜTÜCÜ BİR GÜVENLİK SORUNU YAŞAMAKTADIR"

21 Yıllık AKP/Erdoğan müesses nizamının ülkemizi sapladığı bataklık; 10 milyonu aşkın kaçak ve sığınmacıyla sosyolojisi bozulmuş, nüfus işgaline uğramış bir Türkiye'dir ve ülkemiz ürkütücü bir güvenlik sorunu yaşamaktadır. Kaçak ve sığınmacıların gönderilip, ülkemizin toplumsal yapısının düzeltilebilmesi için 21 yıllık kurulu tek adam rejimini değiştirmeyi başarabilmeliyiz. 14 Mayıs'taki seçimi, saray rejiminin propaganda aygıtlarınca belirlenen bir gündem ve iddialarla, onların kavramlarıyla tartışmayı reddediyoruz. Güvenlikçi politikalar üzerinden tartıştırmak istediği seçim kampanyası; millet karşıtı siyasal ümmetçi zihniyetin, Türk milliyetçilerine sığ bakışını ele vermektedir.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ÜLKENİN TOPYEKÜN KALKINMASINA TALİPTİR"

Yolsuzluk, hırsızlık, yağma ve talanın konuşulmasını istemeyen AKP Hükümeti bilsin ki Türk milliyetçileri, milletin ve ülkenin yalnızca güvenliğini sağlamaya değil, beraberinde ekonomik refahına ve bilim, kültür, sanat ve fikir dahil topyekün kalkınmasına taliptir. Cumhuriyet Türkiyesi'nin bütün hükümetleri terörle mücadele etmiştir ve edecektir. Bunun tek istisnası terörle mücadelenin inkıtaya uğratıldığı çözüm sürecinin AK Parti Hükümeti olmuştur.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ DEĞİŞİMİ GÖNÜLDEN İSTİYORUZ"

Biz Türk milliyetçileri değişimi kerhen değil, gönülden istiyoruz. Yakın zamana kadar AKP ve Erdoğan muhalifi olan arkadaşlarımızın, bu seçimde 'kerhen' (ikrah ederek) oy vermeyi düşünmesi; 21 yıldır süregelen yıkımı çöküşe götürmeye hizmet edecektir. Çağrımız çöküşe değil, Cumhuriyet Türkiyesi'nin yeniden dirilişine, değişime oy vermeniz içindir. Türk milliyetçiliği siyasal düşüncesinin var olan tüm kurum ve kuruluşlarının ortak mutabakatıyla belirlenmiş bir aday mevcut olmadığına göre; herhangi bir adayın veya partinin alacağı oylar, bizim toplam sayımızı, gücümüzü göstermeyecektir.

"DEĞİŞİMİ GECİKTİRECEK 15 GÜN ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"

Hiç kimsenin politik fantezisine veya pazarlık hesaplarına heba edecek iki haftamız yoktur. Değişimi geciktirecek 15 gün ülkemiz için çok kıymetlidir ve tekrarlanacak (ikinci tur) seçim, gayet yorucu ve yıpratıcı olacaktır. Değişim için, Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık kurulu yağma düzenini değiştirmek için 14 Mayıs'ta ipi göğüslemeye en yakın aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu gerekçelerle değişime, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek bireysel seçimim ve kararımdır. Birlik ve beraberlik içinde çalışacağımız daha güzel günlerde kucaklaşabilmek dileğiyle Ülküdaşlarımın ve Türk milliyetçilerinin takdirlerine saygıyla arz ediyorum."