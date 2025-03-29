CHP\'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab\'e saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.

MALTEPE'DE ESPRESSOLAB ŞUBESİNE SALDIRI

Söz konusu boykot çağrısının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nden dönen bir grup, EspressoLab'in Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan şubesine sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirdi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamaya göre, EspressoLab'e ve kahve zincirinin şubesinde bulunanlara yönelik önce sözlü tacizde bulunan grup, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdi. Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'nin gözaltına alındığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sandalyelerin havada uçuştuğu görüldü.