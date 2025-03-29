CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı - Son Dakika
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Politika

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

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CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingden dönen bir grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunduğu ünlü kahve zinciri EspressoLab'in ilçede yer alan bir şubesine sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği'nden sandalyelerin havada uçuştuğu olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

29.03.2025 20:59  Güncelleme: 21:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

MALTEPE'DE ESPRESSOLAB ŞUBESİNE SALDIRI

Söz konusu boykot çağrısının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nden dönen bir grup, EspressoLab'in Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan şubesine sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirdi.

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamaya göre, EspressoLab'e ve kahve zincirinin şubesinde bulunanlara yönelik önce sözlü tacizde bulunan grup, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdi. Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'nin gözaltına alındığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sandalyelerin havada uçuştuğu görüldü.

CHP\'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab\'e saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Maltepe, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ender Yavaş:
    Fetö taktikleri. Makarnacılar gene en iyi bildiği işi yapmış. 22 75 Yanıtla
  • setutk iyi:
    CHP demek yolsuzluk, hırsızlık arsizlik, tutarsızlık, kargaşa,darbeci, huzursuzluk daha ne diyeyim bu vatana hiçbir şey katmayan, herşeye hayır, hiçbir şey e Hayri kati suretle olmayan, boş hem de bomboş bir parti kendileri çaldı kendileri oynuyor tamamen kendi iç hesaplaşma lakin onlar piştikten kargaşadan beslenme ve ört bas etmek peşinde az kaldı ortaya hepsi çıkacak ozaman göreceğim 68 22 Yanıtla
  • Halis demir:
    chp hırsızlığını bu saldırılarlada örtemeyecek suçlu saldıranlar deyil kendilerini kurtarmak için halkı sokağa çağıranlardır. 66 22 Yanıtla
  • Zeki ünlü:
    Vatan hainleri! 64 19 Yanıtla
  • mert çelik:
    EspressoLab a saldırmamıslarkı ıcındekı kısılerle kavga etmısler 15 31 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    reklam için organize edilmiş makarnacı saldırısı halkın karnı tok bu tiyatrolara 13 27 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    bu milleti sokaklara dökenler bunun hesabini verecek insallah son hirsizda yakalanana kadar durmak yok yola devam 28 10 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    sizz hepiniz şimdi naneyi yemediniz mi? 19 5 Yanıtla
  • Gakko 23:
    kanlarını ikeyim 16 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yakışmadı özel sana hedef göstermek hoş değil 14 4 Yanıtla
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