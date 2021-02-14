Etiyopya Başbakan Yardımcısı Mekonnen, Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Etiyopya Başbakan Yardımcısı Mekonnen, Türkiye'ye gelecek

Etiyopya Başbakan Yardımcısı Mekonnen, Türkiye'ye gelecek

14.02.2021 13:33

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen 15-16 Şubat 2021 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Etiyopya ile ilk diplomatik temasların 125'inci yıl dönümüne isabet eden bu ziyaret vesilesiyle, sayın bakanımızın katılımıyla Etiyopya'nın Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının resmi açılış töreni yapılacaktır."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Etiyopya Başbakan Yardımcısı Mekonnen, Türkiye'ye gelecek - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:53 Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:23 Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Neftçi Bakü'den beklenmedik hamle! Takımın başına dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu'yu getirdiler
14:23 NATO Liderler Zirvesi, çekilen aile fotoğrafıyla birlikte başladı! İşte liderlerin masaya yatıracağı 2 önemli konu
14:19 Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü'den sürpriz hamle! Dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu takımın başına geçti
14:19 NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafıyla başladı! Liderler 2 kritik konuyu ele alacak
14:18 Ekrem İmamoğlu'ndan BELTUR Otel Büyükada müjdesi! Tesis İstanbulluların hizmetine girdi
14:14 Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla diplomasi trafiğinde! Önce Macron'la sonra Sunak'la bir araya geldi
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 15:13:12. #1.12#
SON DAKİKA: Etiyopya Başbakan Yardımcısı Mekonnen, Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement