Etiyopya Başbakan Yardımcısı Mekonnen, Türkiye'ye gelecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen 15-16 Şubat 2021 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Etiyopya ile ilk diplomatik temasların 125'inci yıl dönümüne isabet eden bu ziyaret vesilesiyle, sayın bakanımızın katılımıyla Etiyopya'nın Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının resmi açılış töreni yapılacaktır."

ANKARA, -