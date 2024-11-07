Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek - Son Dakika
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Politika

Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek

Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 9. Yargı Paketi'nde yer alan ve evli kadınların yalnızca kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

07.11.2024 20:18
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu gündeminde yer alan 9. Yargı Paketi'nde bulunan kadınların soyadına ilişkin düzenlemenin teklif metninden çıkarıldığını duyurdu.

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda sürüyor.

Son olarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu tartışma yaratan maddenin metinden çıkartıldığını açıkladı. CHP'li Başarır, şunları söyledi: "TBMM'de 9. Yargı Paketi görüşmeleri devam ediyor. En tartışmalı, en kabul etmediğimiz madde 'kadının soyisimi'. İki gündür CHP bir direnç gösteriyor. Kadın istediği soyismini kullanır. Kendi soyismini de kullanabilir, eşiyle müşterek soyisimlerini kullanabilir ya da eşinin soyismini kullanır. Bu kadının takdirindedir. Buna müdahale etmek AK Parti iktidarının ya da grubunun haddi değildir. Tüm grubun verdiği mücadele sonucunda bugün bu madde tekliften çıkartıldı. Ben grubuma, milletvekili arkadaşlarıma, kadın milletvekillerine, kadın örgütlerine, derneklerine, bu maddeye karşı çıkan milyonlarca Türk kadınına çok teşekkür ediyorum."

Politika, 3-sayfa, Eğitim, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yunuss Bayern:
    Al sana LAİKLİK… 10 12 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    kendi soyadlarini kullanacaklarsa evlenmeyede gerej yok nasil olsa dost hayati yasitabiliyoruz o derdi.cekmeye ne gerej var 15 4 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    laiklik laiklik diye diye ülke ne hale geldi. 10 4 Yanıtla
  • Mustafa Gündüz:
    Sadece kızlık soyadını kullanacak ise baba evinde kalsın 10 3 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Bu duruma çok karşıyım da laiklikle ne alakası var la 3 2 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Kendi soyadi dediginiz de, yine erkek olan babasinin dedesinin soyadi degil mi? 0 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Başka iş yokmu çokmu lazım 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Eşinin, Evinin direği Çocukları'nın Babası olan adamın Soyadını gururla taşımayacaksa evlenmesinler. (insan birşeyi sevdiği için ister sevmediği için istemez) 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Çakıcı:
    zaten TÜRKİYE de tek sorunumuz buydu bunuda çözdük ... 0 0 Yanıtla
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