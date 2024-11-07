Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek

Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu gündeminde yer alan 9. Yargı Paketi'nde bulunan kadınların soyadına ilişkin düzenlemenin teklif metninden çıkarıldığını duyurdu.

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda sürüyor.