Eylemcinin telefonu çalındı, Özgür Özel ceplerini kontrol etti - Son Dakika
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Politika

Eylemcinin telefonu çalındı, Özgür Özel ceplerini kontrol etti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de gerçekleşen protesto gösterilerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Telefonu çalınan bir eylemci için yapılan kayıp anonsu sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ceplerini kontrol etti.

26.03.2025 08:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

PROTESTOLAR SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan ve dün akşam itibarıyla son bulan protesto gösterileri sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.

KAYIP ANONSU SIRASINDA İLGİNÇ HAREKET

Kalabalık arasında telefonu çalınan bir eylemci için kayıp anonsu yapıldı. "Bir dostumuzun telefonu kaybolmuş. Bulan dostlarımız otobüse getirirse..." anonsu yapılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ceplerini kontrol ettiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Eylemcinin telefonu çalındı, Özgür Özel ceplerini kontrol etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Eylemcinin telefonu çalındı, Özgür Özel ceplerini kontrol etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • BURAK HANZADE:
    laaan akplilerde mitingdeymiş demekki hırsızlık olmuş :) 86 182 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    akplilerde varmış demekki mitingde deşifre oldular bu olayla bak :)) 69 147 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Demekki Özgür en yakınındakilerden de korkuyor.Kim kime dum duma CHP de. 169 36 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    ooooo hırsızlık olduysa akplilerde mitingde demekki :) 57 131 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    üstünü aramasi yol arkadaşlarina ve partili milletine güvenmediginin alameti sonuçta hırsız için gelmişler )) 135 24 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    hırsız her yerde hırsız :)))) 129 13 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    karaktersizlik onursuzluk hasiyetsizlik ukalalik makarnacilara yakışır yvsak gtvrenler 31 97 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    millet balık hafızalı herkes özel yanındakilere güvenmiyor yazmış la allahın evine 550 korumayla giden reisiniz korumasının verdiği suyu içmiyor oğlunu bekliyor açın izleyin :) 40 77 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hırsızlığın psikolojisik etkisi 98 17 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Çalınmamış uzaylılar götürmüştür 55 11 Yanıtla
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