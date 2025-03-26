Eylemcinin telefonu çalındı, Özgür Özel ceplerini kontrol etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

PROTESTOLAR SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan ve dün akşam itibarıyla son bulan protesto gösterileri sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.

KAYIP ANONSU SIRASINDA İLGİNÇ HAREKET

Kalabalık arasında telefonu çalınan bir eylemci için kayıp anonsu yapıldı. "Bir dostumuzun telefonu kaybolmuş. Bulan dostlarımız otobüse getirirse..." anonsu yapılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ceplerini kontrol ettiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.