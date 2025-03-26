İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan ve dün akşam itibarıyla son bulan protesto gösterileri sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.
Kalabalık arasında telefonu çalınan bir eylemci için kayıp anonsu yapıldı. "Bir dostumuzun telefonu kaybolmuş. Bulan dostlarımız otobüse getirirse..." anonsu yapılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ceplerini kontrol ettiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Son Dakika › Politika › Eylemcinin telefonu çalındı, Özgür Özel ceplerini kontrol etti - Son Dakika
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