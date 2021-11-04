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Facebook yetkilileri Mecliste milletvekillerini bilgilendirdi - Son Dakika

Facebook yetkilileri Mecliste milletvekillerini bilgilendirdi

04.11.2021 17:29
Facebook yetkilileri Mecliste milletvekillerini bilgilendirdi

Facebook Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, "Kullanıcıların güvenliğine ve ifade özgürlüğüne, insan haklarına, ülkenin ulusal çıkarlarına önem veriyoruz.

Facebook Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, "Kullanıcıların güvenliğine ve ifade özgürlüğüne, insan haklarına, ülkenin ulusal çıkarlarına önem veriyoruz. Bizler her zaman güvenlik ve özgürlük arasında dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Meta, ülke üstü bir şey değil. Kendimizi sizden üstün görmemiz mümkün değil." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Komisyon, sosyal ağ sağlayıcılarından Facebook'un Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'den sorumlu direktörü Alameddin ile Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil'i dinledi.

Yayman, sosyal ağların insanların kendilerini ifade edecekleri bir demokratik zemin olmaktan çıkıp kara propaganda merkezi haline gelmesini ve cinsellik, kadına şiddet, kişisel hakların korunması gibi problemli alanlarla anılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Hem özgürlükleri hem de ulusal güvenliği koruyacak bir düzenlemenin olması gerektiğini ifade eden Yayman, "Sosyal ağların kendilerini ulus devletlerin üstünde görmesini ve kendilerini bir anlamda yasamanın, yürütmenin ve yargının üstünde görerek buyurgan bir tavırla hareket etmesini doğru bulmamaktayız." diye konuştu.

Diğer sosyal ağların temsilcilerini de TBMM'ye davet eden Yayman, "Ulus aşırı şirketlerin kendilerini ulus devletlerin üstünde görerek yönetim tayin etmelerini, iktidarları tayin etme çabalarını asla Türkiye'de de dünyada da Amerika'da da doğru bulmamaktayız." ifadesini kullandı.

"Görüşmeye her zaman açığız"

Azzam Alameddin, ilkesel olarak yapıcı ve görüşmeye her zaman açık olduklarını söyleyerek, kamuyla yapıcı görüşmelerde bulunmanın önemli olduğunu belirtti.

Çeşitli kamu kuruluşlarıyla işbirlikleri gerçekleştirdiklerini, dijital dünyaya girmeleri için KOBİ'lere el uzattıklarını, kan bağışı, sosyal destek ve bakım hizmetlerine de destek vermeye çalıştıklarını anlatan Alameddin, 2022'de eğitimi ve Türkiye turizmini desteklemek için planları olduğunu ifade etti.

Hukuki sorumluluklarına değinen Alameddin, "Facebook, Instagram, Meta olsun fark etmez. Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz. Platformun dürüstlüğü ve kullanıcılarının güvenliği bizim için başlıca ilkelerden bir tanesidir." dedi.

"Evrensel standartlarda herkese uygun politikalar oluşturulmaya çalışılıyor"

Sezen Yeşil, yaklaşık 1 ay önce göreve başladığını dile getirerek, şirket, içerik politikaları, veri politikaları ve çocukların korunmasına dair çalışmalara yönelik bilgi verdi.

Türkiye'ye özgü 2018'de yapılan bir çalışmaya dair bilgi veren Yeşil, buna göre 1,7 milyon işletmenin Facebook sayfası olduğunun tespit edildiğini, bunun Türkiye'deki tüm iş yerlerinin yüzde 55'i anlamına geldiğini belirtti. Yeşil, platformlar sayesinde 209 bin istihdam oluşturulduğunu, şirketlerin Türkiye dışında 135 milyon müşteriye ulaştığını ifade etti.

Facebook'un anayasası olarak düşünülebilecek "topluluk standartları" konusunda 22'den fazla alanda düzenlenen politika bulunduğunu aktaran Yeşil, "Zorbalık, şiddete teşvik, nefret söylemi, dolandırıcılık, insanların kandırılması, suçu övmek, denetime tabi olmayan ürünlerin reklamının yasak olması, tehditlere izin verilmemesi gibi birçok alanda politikalarımız var. Her bir politika için çalışan ayrı ekipler var. Evrensel standartlarda herkese uygun politikalar oluşturulmaya çalışılıyor." diye konuştu.

İçeriklere otomasyon denetimi

Yeşil, ifade özgürlüğüne ve paylaşımlarda gerçeklik unsuruna önem verdiklerini dile getirerek, "Dezenformasyondan bizler de muzdaribiz çünkü platformlarımıza zarar verdiğini düşünüyoruz." dedi.

Güvenlik ve gizliliğin de önemli olduğunu ifade eden Yeşil, "İnsanlar bize verilerini veya özel bilgilerini emanet ediyorlar. Kendi tercihleri doğrultusunda gizliliğe had safhada önem vererek korumak bizim taahhütlerimiz arasında. Bir diğeri insanların itibarının korunması. Tacizi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu şekildeki içerikleri platformlarımızdan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz." bilgisini verdi.

Bu politikalara uygun olmayan içeriklere karşı otomasyon sistemi kurduklarını, bu içeriklerin yapay zekayla tespit edilebildiği ölçüde platformlardan kaldırıldığını anlatan Yeşil, şikayet edilen içeriklerden politikalara aykırı olanların da kaldırıldığını bu alanda 35 bin çalışan bulunduğunu kaydetti.

Kapatılan hesaplara dair bilgiler de veren Yeşil, şunları söyledi:

"Geçen yılın son çeyreğinde sadece Facebook üzerinde 1,3 milyar sahte hesap kapatılmıştır. Nefret söylemi içerdiği için kaldırılan içeriğimiz sadece Facebook platformu üzerinde 26,9 milyon olmuştur; Instagram üzerinde 6,6 milyon. Aynı şekilde yetişkin çıplaklığı ve cinsel aktivite içeren içerikler uygun olmadığı için politikalarımıza uymayan 28 milyon içerik kaldırılmıştır Facebook üzerinde, Instagram üzerinde 11,5 milyon içerik kaldırılmıştır. Şiddet içerdiği için, terörizm propagandası içerdiği için, uyuşturucu satışı içerdiği için, zorbalık ve taciz içerdiği için, çocuk çıplaklığı ve çocuk cinsel istismarı içerdiği için, intihar ve kendine zarar verme konusunda uygun olmayan içerik içerdiği için, organize nefret söylemi içerdiği için ve silah satışına ilişkin içerikler olduğu için milyonlara varan -sadece son çeyrek için söylüyorum- içerik kaldırma istatistiklerimiz var."

Türkiye'de suç olup başka ülkelerde suç olmayan konular

Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da kanunlar kapsamında içerik çıkarma talebi gönderen kuruluşlar bulunduğunu anlatan Yeşil, "En son 1600 civarında içerik kamu kurumlarımızdan gelen talepler kapsamında platformlarımızdan çıkarılmış durumda." dedi.

Yeşil, Türkiye'de suç olup başka ülkelerde olmayan şeyler bulunduğuna işaret ederek, makamların taleplerini yerine getirirken, içeriği sadece Türkiye'deki kullanıcıların erişimine kapatarak bir uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu konuda 3 aşamada işlem yaptıklarını aktaran Yeşil, bunların "kaldır, azalt ve bilgilendir" şeklinde olduğunu belirtti.

Politikaları ihlal eden paylaşımın kaldırıldığını, ihlal etmeyen ancak yanlış haber içeren ve dezenformasyona hizmet ettiğine karar verilmiş paylaşımları kaldırmayıp görünürlüğünü azalttıklarını anlatan Yeşil, bu şekilde asılsız haberin yayılmasına aracı olmamaya çalıştıklarını ifade etti.

Yeşil, son olarak da paylaşılmak istenilen içerikle ilgili kullanıcıların "Bu haberin kaynağı doğrulanmamıştır, yanlış haber içermektedir" gibi bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Yasal temsilcilik

Türk hukukuna uygun bir şekilde kurulmuş olan bir yasal temsilcilik atanması yükümlülüğünü yerine getirdiklerini anımsatan Yeşil, "Madoka" isimli bir şirketi, tüzel kişi temsilcisi olarak atadıklarını söyledi.

Bu şirketin Facebook'a yönelik olan kanun kapsamındaki bildirimleri, tebligatları teslim aldığını ve gereğinin yapılması için Facebook'taki ilgili ekiplere ilettiğini bildiren Yeşil, "Aldığımız bu temsilcilik atama kararı topluluk standartlarını uygulama yöntemimizi kesinlikle değiştirmiyor çünkü dediğim gibi, biz global bir şirketiz ve taahhütlerimiz olan uluslararası kuruluşlar var ve o taahhütlerimize de uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Filistin paylaşımında otomasyon hatası

Yeşil'in sunumunun ardından, Alameddin komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

Alameddin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, bir süre önce Filistin ile ilgili bir paylaşımının Instagram'da silinmesine dair soruyu da yanıtladı.

Filistin'in kalbine yakın olduğunu dile getiren Alameddin, "Hatalar oldu. Filistin vakasında otomasyon hatası oldu. Hashtag vardı orada, bloke edildi. Hashtag bloke edilince El Aksa Camisi ile ilgili tüm postlar da bloke edildi otomatik olarak. Bu hatalar şimdi azalmaya başladı." dedi.

Filistin olayından sonra otomasyon sistemini daha da iyileştirmek için harekete geçtiklerini anlatan Alameddin, "Bağımsız insan hakları gözden geçirme sistemi başlattık Meta'nın etkisine yönelik olarak. Özellikle Filistin/İsrail konusunda, Şeyh Cerrah vakasında ne olmuş analiz ediyoruz. Bunun yanı sıra kalite güvence otomasyon sistemimizle ilgili inceleme başlattık. Hiçbir zaman mükemmel demedik ama mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Küresel anlamda kamuya ait ya da adminlerinin yönettiği hesaplarda politikalarının ihlal edilebildiğini belirten Alameddin, "Kullanıcıların güvenliğine ve ifade özgürlüğüne, insan haklarına, ülkenin ulusal çıkarlarına önem veriyoruz. Bizler her zaman güvenlik ve özgürlük arasında dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Meta, ülke üstü bir şey değil. Kendimizi sizden üstün görmemiz mümkün değil. Kendi adıma da konuşabilirim şimdi; her zaman kalbimde Türkiye'nin, bölgenin çıkarlarını taşıyorum. O nedenle Meta alt yapıcılar her zaman tam resmi görsün isteriz." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Orta Doğu, Facebook, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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