Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki: Devletimizi tanımadığını açıkça ortaya koymuştur - Son Dakika
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Politika

Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki: Devletimizi tanımadığını açıkça ortaya koymuştur

Fahrettin Altun\'dan Özgür Özel\'e tepki: Devletimizi tanımadığını açıkça ortaya koymuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İletişim Başkanlığı AK Parti'nin milletvekillerine televizyonda konuşacakları not yollamış" sözlerine tepki göstererek; "Devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur" açıklamasında bulundu.

01.05.2025 00:18
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek; "Devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Başakşehir'deki mitinginde konuştu. İletişim Başkanlığı'na yönelik iddialar öne süren Özel, "Bugün AK Parti'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı AK Parti'nin milletvekillerine televizyonda konuşacakları not yollamış" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN JET YANIT

Özel'in sözlerine yanıt ise gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Özel'e tepki gösterdi.

"DEVLETİMİZİ TANIMADIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığımıza yönelik açıklamaları, devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur" diyen Altun, "Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyorum.

İletişim Başkanlığımız, doğru enformasyon akışını sağlar, dezenformasyonla mücadele eder ve hakikati savunur. Bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi verir, vatandaşımıza gerçekleri ulaştırır.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir, ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ MENFAATLERİMİZİ KORUYAN ENFORMASYONLAR SUNUYORUZ"

Altun açıklamasının devamında "İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, millî menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar.

İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır.

İletişim Başkanlığımız, basın emekçilerinin haklarını gözetir, güvenli bir medya ekosistemi oluşturur ve her daim onların yanında durur. Ulusal ve uluslararası tüm basın temsilcilerinin daima destekçisidir" diye yazdı.

"HAKİKAT MÜCADELESİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İletişim Başkanı açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "İletişim Başkanlığı, Türkiye'de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir. Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikâyet edenler…

İletişim Başkanlığımız, tüm bu çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur.

Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız.

Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz."

Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki: Devletimizi tanımadığını açıkca ortaya koymuştur

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özgür Özel, partisinin İstanbul Başakşehir'deki mitinginde şöyle konuştu: "Bugün AK Parti'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı AK Parti'nin milletvekillerine televizyonda konuşacakları not yollamış. Diyor ki 'İBB soruşturmasında savcılığın iddialarını bol bol söyleyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği cevapları duymazdan gelin. Cevap vermeyin, sakın ha büyütmeyin.' Not yazmış, 'KKTC, Halil Falyalı konusunda mümkünse konuya hiç girmeyin. Konu açılırsa FETÖ ve yabancı istihbaratın oyunu olarak değerlendirin. Sakın ha sakın CHP'nin Kıbrıs iddialarına cevap vermeyin.

1 Mayıs'ta Taksim'e gitmek isteyenlerin terör bağlantılı marjinal gruplar olduğunu söyleyin. Bu konuda eskilerden soran olursa sakın cevap vermeyin.' Bu nedir biliyor musunuz? Bu nedir? Bu şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi ahlaki üstünlüğü kaybetmiş, psikolojik üstünlüğü kaybetmiş, kendi zihninde muhalefete düşmüş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve bu meydandan korkuyor, milletvekillerine nasıl savunma yapacağını anlatıyor."

Fahrettin Altun, Özgür Özel, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki: Devletimizi tanımadığını açıkça ortaya koymuştur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Burak Aslantaş:
    Devleti tanıyoruzda sizler devletin ininden içinden gectiğinizden tanıyamıyoruz fahrettinciğim 26 15 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Senin gibi tiplermi tanıyor lan devleti, devlet i devlet olmaktan çıkardınız. 21 9 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    Altun siz devlet değilsiniz hükümetle devlet arasındaki farkı öğren 20 9 Yanıtla
  • Önder null:
    devlet degil hükumet. egitimsjzler 20 7 Yanıtla
  • Mert kursun :
    birini silkeledik sanada tanıtırız merak etme 8 13 Yanıtla
  • sefa.kural:
    özgür senin muhatabın fahrettin Altun artık.boyundan büyük adamlara Benide muhatap alın diye bağırmamalısın 9 10 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    iletisim baskanligi degil propaganda sekreterligi. bu yandas haberler.com'un patronu bu niye sasiriyoruz arkadaslar tabi ki yalanlarini duzeltmeden verecek. neden ali mahir basarira koruma verilmediginin ama butun cemaatlerin ve hocalarin, ornek cuppeli ahmet, korumasinin oldugunu haber yapmadiniz? neden uygulamadan cikinca yorumlara biraktigimiz begeniler siliniyor? fisleme mi yapiyorsunuz. al bunu fisle bunu sansurle g kili haberler.com 10 6 Yanıtla
  • netlog321:
    sizde milleti tanıyacaksınız hele bi sandığı getirin..sanki devletin sahibisiniz.. 9 4 Yanıtla
  • k K:
    Ülkeyi esir almist Akp devletinimi tanisin patron 8 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Sen git iletisimi sağla girme boyundan büyük işlere 6 4 Yanıtla
  • 199715:
    Çok debelenmiş... Neden acaba? 0 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    ATIN BUNU DA İÇERİ İMAMOLU NASIL TANIDIYSA BU DA TANIYACAK ZAMANI GELİNCE 0 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    Bir Eczaneyi yönetemeyen adam, devleti yönetmeye kalktı olmadı. Sürekli Ekrem İ. Oğlu'ndan emir alıyor. CHP Gn Bşk, Bir belediye başkanından emir alıyor. Bu tarihte bir ilk... İ. Oğlu'nu da para bacaları ve Mafya yönetiyor... 0 0 Yanıtla
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