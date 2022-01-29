Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi! - Son Dakika

Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!

Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!
Son Güncelleme: 29.01.2022 23:59

Enflasyon ve marketlerdeki pahalılığın ardından gündeme gelen Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği yönetiminde görev değişimi yaşandı. Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alınmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da görevden alındı. Maaşı ve çiftçiye uyguladığı söylenen faiz ile tartışma konusu olan Poyraz'ın yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı. Fahrettin Poyraz kimdir? İşte, Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!

FAHRETTİN POYRAZ KİMDİR?

Fahrettin Poyraz, 3 Temmuz 1968'de Kütahya Domaniç'te doğdu. Babasının adı Hilmi, annesinin adı Habibe'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde; doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı siyaset bilimi alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığı'nda başdenetçi olarak görev yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yaptı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi. Orta düzeyde İngilizce bilen Poyraz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Fahrettin Poyraz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi! - Son Dakika


Son Dakika
01:15 Gizem Örge'den maç sonu duygusal açıklama: Baba, buradayım baba
00:36 Kimliğini Erdoğan vermişti! İşte şampiyonluğun mimarı Vargas'ın Türkiye'ye uzanan öyküsü
23:53 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti
23:50 Nevşehir'de sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti
23:39 Son Dakika: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu
23:20 Aksaray'da sel sonucu yol yarıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:43 Meteoroloji'den 10 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
22:39 Dünyanın gözü Soçi'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde! Masada Tahıl Koridoru Anlaşması var
21:40 Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
21:22 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 02:05:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement