Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti'ye oy vereceğim - Son Dakika
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Politika

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti'ye oy vereceğim

Fatih Altaylı\'dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti\'ye oy vereceğim

Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki pazar günü yapılacak CHP Olağanüstü Kurultayı'nda aday olmak için nabız yoklaması Fatih Altaylı'yı küplere bindirdi. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçilmesi durumunda ''Ya AKP'ye oy vereceğim ya da işi gücü bırakıp gideceğim'' dedi.

02.04.2025 12:20
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CHP'nin kayyum tehdidini aşmak için aldığı olağanüstü kurultay kararının yankıları sürerken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için nabız yokladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"AK PARTİ'YE OY VERECEĞİM"

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Altaylı, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçilmesi durumunda gazetecilik mesleğini bırakacağını ve AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. Altaylı açıklamasında "Ben kendi adıma şunu söyleyeyim; CHP'nin kurultayında bu dede, 76'lık hırs küpü yeniden aday olursa ve Allah korusun seçilirse bak yemin ediyorum yapacağım iki şey var. Bunlardan birini tercih edeceğim. Bir, 'Allah belanızı versin' deyip AK Parti'ye oy vereceğim. İki, işi gücü bırakacağım bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var. O seçilirse ben gidiyorum kardeşim, beni kimse göremez" ifadelerine yer verdi.

"BÜTÜN UMUTLARIM, HER ŞEYİM BİTER"

Sözlerinin devamında "Memleketle ilgili bütün umutlarım, her şeyim biter" diyen Altaylı şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu CHP'nin başına bir daha seçilirse yemin ediyorum memleketi terk edemem çok seviyorum ama yayıncılığı ve gazeteciliği her şeyi bırakırım."

Fatih Altaylı, Politika, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti'ye oy vereceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • trgyky1978:
    bizim senin oyuna ihtiyacımız yok ikinci seçeneği işleme al 26 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÇOKTA UMRUMUZDAYDIN FATİH 22 7 Yanıtla
  • Seferko17:
    Eşşek gibi anırıcam deyip lafını yutan altaylı,şimdi gene büyük konuştu. 18 4 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    Altaylı alemsin ama insanlar alemi değil 14 4 Yanıtla
  • Atalay k:
    Kilicdaroglu son seçenek bile olamaz 6 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    ben de artık oy kullanım günlerinde piknik yaoacagim çünkü mantıksız bir olay oldu siyaset 3 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Kemal Kılıçdaroğlu çok net yaİyorum Akp nin adami 3 0 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Sen gelme lan ayı! 0 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    bay kemal gelirse herşey biter, bu iktidar artık 20 yıl daha kalır benden demesi. 0 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    verin tabi ortalik daha kotu olsun :))mustehak 0 0 Yanıtla
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