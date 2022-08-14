Fatih Erbakan: "Bir yılda 150 milyar dolar kaynağı bulabiliriz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak bir yılda 150 milyar dolar kaynağı nasıl bulacaklarını 'Milli Kaynak Paketleri' kitaplarında ortaya koyduklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Van 1. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Van'a geldi. Van Ferit Melen Havalimanında parti teşkilatı tarafından karşılanan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, daha sonra İpekyolu ilçesinde kongrenin yapılacağı salona geldi.

Burada bir konuşma yapan Genel Başkan Erbakan, iklim değişikliği bahanesiyle tarım ve hayvancılığı, yeni nesli, gıda güvenliğini tehdit etmeye kalkan küresel mihraklara, sözde sözleşmelere karşı duruş ortaya koyanın Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti. Aynı duruşu İstanbul Sözleşmesi için de gösterdiklerini ifade eden Genel Başkan Erbakan, "Dış güçler tarafından bünyemize zerk edilmek istenen bir zehir olan aile yapımızı, yuvalarımızı ve gençlerimizi zehirlemek üzere bize zerk edilemeye çalışılan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı direnen, duruş sergileyen tek parti Yeniden Refah Partisi oldu. Tek başına bu mücadeleyi verdi ve bu mücadelenin sonunda en azından İstanbul Sözleşmesi'ndeki imzanın geri çekilmesine vesile oldu. Bununla beraber ekonomik kriz için gereken kaynağı somut, bilimsel ve matematiksel olarak ortaya koyan da yine Yeniden Refah Partisi olmuştur. Yeniden Refah Partisi'ni kurduğumuz gibi yaptığımız ilk iş 'Milli Kaynak Paketleri' kitabımızı ortaya koymak oldu. Nasıl 54. Hükümette 6 ayda 35 milyar doları Erbakan hocamız bulduysa, biz de Yeniden Refah Partisi olarak bir senede 150 milyar dolar kaynağı nasıl bulacağımızı Milli Kaynak Paketleri kitabımızda ortaya koyduk" diye konuştu.

Konuşmasında merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın bölge insanını samimi olarak çok seven bir devlet adamı olduğunu dile getiren Erbakan, merhum liderlerinin "Türk ve Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt ama Türk ile Kürt bir olursa karşısında ne Amerika ne de İsrail durabilir" sözünü hatırlattı.

"Bölgenin derdiyle dertleniyoruz"

Yine merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın bölgenin Cumhuriyet tarihi boyunca görmediği yatırımları ve sanayi tesislerini kazandırdığını söyleyen Erbakan, "Bölgenin dört bir tarafını Batı'dan ayırt etmeden yaygın ve hızlı bir kalkınma hamlesiyle buluşturdu. Allah binlerce kez razı olsun şimdi biz de Erbakan hocamızla aynı yoldan yürüyen Yeniden Refah Partisi erleri olarak, bu bölgenin derdiyle dertleniyoruz. Her şeyde olduğu gibi Van'ımızın sıkıntılarını da çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz. Bölge ve ülke için özellikle de bu bölge için sosyoekonomik kalkınmanın sağlanabilmesinin ilk şartı toplumsal barışın ve huzurun sağlanabilmesidir. Bu bölgede kardeşliğin, ümmet kardeşliğinin, İslam kardeşliğinin, birlik ve beraberliğin sağlanması, ötekileştirmenin, kutuplaştırmanın önüne geçilmesi, toplumsal huzur ve barışın tesis edilmesi her şeyden önemlidir. Bu huzur ve barışın tesis edilmesi için de mutlaka ama mutlaka adaletin tesis edilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisinin Van 1. Olağan İl Kongresine Genel Başkan Fatih Erbakan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. - VAN