Fatih Erbakan'dan "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna yanıt: Seçmen bizi ikisine de yakıştırmıyor - Son Dakika

Milli Görüş hareketinin simge ismi eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi ile katıldığı siyaset arenasında 3. yılı geride bıraktı.

"20 SENENİN GÜNAHINA ORTAK OLMAK ÇOK DA UYGUN BİR ŞEY DEĞİL"

"Seçmen bizi iki ittifaka da yakıştıramıyor" diyerek her iki ittifaka da mesafe koyan Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma olasılığı için, "20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak çok da uygun bir şey değil bizim açımızdan" dedi. Erbakan, böyle bir birlikteliğin olma ihtimalinin yüzde 1'in bile altında olduğunu söyledi.

"İKİ İTTİFAKTA DA YER ALMAMIZ SORUNLU GÖRÜNÜYOR"

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan "Cumhurbaşkanlığı sistemi ittifakları beraberinde getiriyor. Sizin sağda 3. ittifak çağrınız karşılık bulmadı. Bu durumda tutumunuz ne olacak, kendinizi nerede tarif ediyorsunuz?" sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Bizim açımızdan mevcut iki ittifakta da yer almamız sorunlu görünüyor. Bir kere Cumhur İttifakı'nda 20 senedir yapılan icraat ortada. Özellikle ekonomi alanında çok ciddi eleştirimiz var. Gelinen nokta da bunu gösteriyor. 20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak çok da uygun bir şey değil bizim açımızdan. 'Bu yanlışlardan, 20 senedir yaptığımız uygulamalardan birden bire vazgeçtik. Bunların hepsinin tersini yapacağız. Yeniden Refah'ın söylediği prensipleri uygulayacağız' deme ihtimalini, siz gazeteci olarak ne kadar görürsünüz, ben yüzde 1 bile görmem. Dolayısıyla böyle bir birlikteliğin olma ihtimali yüzde 1'in bile altında diye düşünüyorum."

"CHP'NİN HDP'NİN OLMASI BİZİM GİBİ PARTİLER İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM OLUŞTURUYOR"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, Millet İttifakı'na mesafeli durmalarının gerekçesini de şu ifadelerle açıkladı:

"Orada da mesela İstanbul Sözleşmesi konusu var. Ayasofya'nın cami olmasına tepki gösteriliyor. Yeni kurulan partilerden biri, 'toplumsal cinsiyet eşitliğini üniversitede zorunlu ders yapacağım' diyor. Daha önce borç faiz ekonomisini uygulayan genel başkan 'biz gelirsek düşük faizle daha çok borç bulacağız' diyor. Bunlar gibi anlaşamayacağımız, uzlaşamayacağımız konular var. Bir de 'benzemezler'in bir araya gelmesi sinerji oluşturmuyor, tersine negatif bir durum oluyor. Mesela CHP ile Saadet'in birlikteliği gibi. İki tarafın tabanında da sıkıntıya, tepkiye yol açıyor. Orada CHP'nin HDP'nin olması bizim gibi daha çok dindar, mütedeyyin kesimden oy alacak partiler için olumsuz bir durum oluşturuyor. Bunu Saadet örneğinde gördük. Anadolu'da Saadet'e tepkiyi görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu şartlarda her ikisinde de karşı çıktığımız şeyler var. Kendi başımıza kalacağız gibi gözüküyor, kalınabilir."